Taormina. Via i gradini sulle rampe: l’accesso al Lumbi ora è più agevole

TAORMINA – Tutti i piani del parcheggio Lumbi da oggi pomeriggio sono tornati ad essere pienamente fruibili. Si sono conclusi infatti i lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato la demolizione dei gradini delle rampe di ingresso e uscita della struttura multipiano, iniziati lo scorso 15 febbraio, realizzati per migliorare l’accessibilità e la funzionalità del parcheggio, rendendo più agevole l’ingresso e l’uscita dei mezzi grazie alla maggiore ampiezza delle rampe.

Gli interventi hanno riguardato nello specifico la scarificatura delle rampe, la pavimentazione in calcestruzzo armato per rendere ruvida la superficie per la posa di una nuova pavimentazione e la pitturazione dello zoccolo esterno fino all’altezza di 1 metro, in modo tale da restituire complete e rinnovate tutte le rampe d’ingresso e d’uscita.

Nel contempo, è stata adeguata e migliorata la cartellonistica di ingresso al parcheggio e sono stati effettuati i lavori di ridisegnazione della segnaletica orizzontale sulla terrazza, al fine di renderla più decorosa ed ordinata agli occhi degli utenti che usufruiscono del grande piazzale per la sosta dei veicoli, ed anche nelle corsie di ingresso per le auto ed i bus e quella laterale nelle rampe.

A breve, inoltre, saranno avviati gli interventi di potenziamento dell’illuminazione in tutti i piani del parcheggio per ottimizzare la visibilità ed aumentare la luminosità all’interno degli stessi.