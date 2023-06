Taormina, omaggio alla studiosa Rose Galante - Tempostretto

Ha portato in Italia e, in Sicilia in particolare, il modello sistemico relazionale come metodo terapeutico che si era sviluppato negli Stati Uniti

TAORMINA – Sabato 24 Giugno le amiche della Fidapa Bpw Italy sezione di Taormina insieme ai professori Santo Di Nuovo, Francesco Pira, Mariano Indelicato, Roberta Finocchiaro e agli allievi psicoterapeuti che nel corso degli anni si sono formati sotto la sua direzione e supervisione presenteranno un pomeriggio dedicato a Rose Galante, che dopo una breve malattia è recentemente venuta a mancare.

L’omaggio è dovuto ad una studiosa che ha portato in Italia e, in Sicilia in particolare, il modello sistemico relazionale come metodo terapeutico che si era sviluppato negli Stati Uniti sotto l’impulso di studiosi come Bateson, Watzlawick, Haley, Framo e Weakland con i quali si era formata e specializzata presso il Lone Mountain College dell’ Università di San Francisco. Già nel 1978 è Direttore di programmi di formazione nell’approccio Sistemico/Relazionale lavorando, sempre in California, presso ospedali, consultori e strutture alternative come consulente e supervisore e fra questi: Santa Clara Mental Health Services, West Valley Mental Health Center, Good Samaritan Hospital (psichiatria).