Taormina. Orario più lungo e nuove corse per la “linea rossa circolare”

I mezzi del servizio di trasporto pubblico locale partono e arrivano al parcheggio Lumbi. Da oggi in vigore i nuovi orari

TAORMINA – Orario più lungo e un maggior numero di corse per il servizio di trasporto pubblico locale “Circolare” che serve il territorio di Taormina Centro, con una frequenza di 45 minuti.

A partire da mercoledì 16 luglio 2025, entrerà in vigore il nuovo orario della “Linea Rossa Circolare”, che nel suo percorso tocca le principali zone della città con partenza dal parcheggio Lumbi-San Pancrazio-Circonvallazione-piazza Von Gloeden-Porta Catania (piazza Sant’Antonio Abate)-via Roma-Terminal Bus-Cimitero di via Porta Pasquale-con capolinea al parcheggio Lumbi.

Grazie al nuovo orario, sono state incrementate le corse la domenica e nei giorni festivi ed inoltre l’orario serale è stato prolungato, aggiungendo ulteriori tre corse con partenza dal parcheggio Lumbi alle 20:00, alle 20:45 e alle 21:30 e con partenza da Porta Catania (Piazza Sant’Antonio Abate) alle ore 20:30, alle 21:15 e alle 22:00, quest’ultima farà capolinea in piazza San Pancrazio.

Il nuovo orario della “Linea Rossa Circolare”, che resterà in vigore fino al prossimo 31 ottobre, consentirà di offrire un servizio più efficiente agli utenti e garantire una maggiore copertura negli spostamenti all’interno della città usufruendo dei mezzi pubblici per non compromettere ulteriormente la viabilità cittadina e alleggerire il traffico veicolare.