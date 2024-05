Taormina. Ospedale San Vincenzo, proclamato stato di agitazione del personale

Per la Uil Fpl la situazione è "quasi al collasso". Evidenziate numerose criticità

TAORMINA – Il personale aderente all’Uil Fpl ha proclamato lo stato di agitazione all’ospedale San Vincenzo di Taormina. La decisione è stata presa al termine di un’assemblea a cui hanno partecipato il segretario aziendale Giovanni Caminiti, il segretario generale della Uil Fpl Livio Andronico e il coordinatore provinciale Area Medica Corrado Lamanna, quest’ultimo in merito alla carenza di dirigenti medici di diverse discipline: Urologia, Cardiologia, Chirurgia, Ematologia e SIMT, Radiologia.

Nel corso dell’assemblea sono stati dibattuti i temi oggetto di forte criticità. Non solo la carenza di personale medico ma anche di personale tecnico sanitario di radiologia, la sicurezza del pronto soccorso (dove manca la guardia giurata dal mese di agosto dello scorso anno) e la mancata programmazione per organizzare le ferie estive, solo per citarne alcuni.

Durante l’assemblea è emerso che negli ultimi anni il presidio ospedaliero San Vincenzo di Taormina, nonostante rappresenti un esempio virtuoso, “ha avuto – sottolinea il sindacato – un processo di mutamento con impatto negativo, che sta determinando, forti preoccupazione tra il personale”.

“Nel ritenere la situazione attuale quasi al collasso – spiega il segretario generale Livio Andronico – e nel constatare la mancanza di benessere organizzativo, imprescindibile per il benessere dei lavoratori e per la tutela della salute degli utenti, i lavoratori insieme alla Uil Fpl, hanno dichiarato lo stato di agitazione e ritengono indispensabile un incontro urgente con il Commissario Straordinario, al fine di comprendere la strategia aziendale in merito alle scelte che saranno avviate sul presidio ospedaliero di Taormina”.