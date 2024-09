Taormina, parcometri in funzione dal primo ottobre

Ecco la comunicazione di Asm, Azienda servizi municipalizzati

TAORMINA – Entreranno in funzione martedì 1 ottobre i nuovi parcometri acquistati da Asm, Azienda servizi municipalizzati, a Taormina. Sono state installate cinque macchine automatiche per il pagamento della sosta, distribuite in due diverse aree di parcheggio. Due di queste si trovano nel parcheggio scoperto di Mazzarò, nel piazzale della funivia, mentre le altre tre sono collocate nel parcheggio di Porta Pasquale.



“Con l’installazione dei tre parcometri all’interno del parcheggio multipiano di Porta Pasquale, uno

per ciascun livello, gli utenti potranno ora pagare direttamente al piano in cui hanno parcheggiato. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla situazione precedente, in cui era disponibile una sola cassa, offrendo così maggiore praticità e flessibilità nel processo di pagamento”, commenta l’azienda.

Gli utenti che parcheggeranno nelle due strutture gestite da Asm avranno a disposizione diverse

modalità di pagamento. Sarà possibile effettuare il pagamento sia in contanti, utilizzando monete,

sia tramite metodi elettronici come carte di credito e bancomat. Inoltre, sarà possibile pagare anche

tramite le app convenzionate con l’azienda tra cui Telepass, Easy Park, MooneyGo e Dropticket.

Articoli correlati