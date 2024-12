Taormina. Raccolta differenziata: premiati gli studenti e svelata la mascotte “Pancraziella”

Al Palacongressi l'evento di educazione ambientale promosso da Comune e Asm

TAORMINA – Giornata di festa e sensibilizzazione ieri mattina al il Palazzo dei Congressi di Taormina, dove ASM e l’Amministrazione Comunale hanno promosso un evento dedicato all’educazione ambientale, all’interno dei progetti in corso sulla raccolta differenziata. Il progetto, seguito con attenzione dall’Assessora alle Politiche Scolastiche Alessandra Cullurà, ha coinvolto attivamente tutte le scuole del territorio con diverse iniziative mirate, tra cui momenti dedicati ai bambini più piccoli direttamente nelle classi, per avvicinarli in maniera semplice e divertente ai temi della sostenibilità e della cura dell’ambiente.

L’iniziativa ha visto protagonisti gli alunni degli istituti scolastici cittadini con diverse attività e premiazioni.

Concorso “Disegna il tuo scuolabus”: i disegni realizzati dai bambini vincitori sono stati serigrafati sugli scuolabus che accompagnano quotidianamente gli studenti, trasformando questi mezzi in simboli di creatività e partecipazione attiva. A risultare vincitori per il premio scuolabus: Classe quarta del plesso di Trappitello; Emanuele Filocamo, studente della scuola secondaria di primo grado di Taormina centro.

Un secondo concorso riguardava la scelta del nome della centauressa cartoon testimonial della campagna di sensibilizzazione della raccolta differenziata: Scelta del nome della mascotte: la Centauressa simbolo del progetto, che accompagnerà tutte le attività di sensibilizzazione, è stata battezzata “Pancraziella”, grazie alla fantasia della classe VB del plesso di Trappitello.





Sul palco, un momento speciale è stato dedicato agli operatori ASM, veri protagonisti che ogni giorno si prendono cura della pulizia della città, con dedizione e professionalità. Un ringraziamento simbolico che ha sottolineato l’importanza del loro lavoro per rendere Taormina sempre più bella e pulita.

“Questo progetto è un esempio di come si possa fare educazione ambientale coinvolgendo i più piccoli in modo attivo e costruttivo. I bambini sono la chiave per costruire un futuro migliore, e momenti come questi ci permettono di trasmettere loro il valore della sostenibilità e della responsabilità. Vederli così entusiasti e partecipi è una grande soddisfazione e ci spinge a continuare su questa strada”, ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Scolastiche Alessandra Cullurà.

“Questa giornata rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, scuole e cittadini possa dare risultati straordinari. La raccolta differenziata è un impegno quotidiano, e con il coinvolgimento delle nuove generazioni stiamo seminando consapevolezza per il futuro della nostra città”, ha aggiunto il Presidente di ASM, Giuseppe Campagna, ringraziando tutti i partecipanti e gli operatori ASM.

A rendere l’evento ancora più speciale è stata la presenza dell’attore Claudio Casisa, che con il suo entusiasmo ha saputo coinvolgere i più piccoli in questa importante giornata di sensibilizzazione e consapevolezza.

Il sindaco Cateno De Luca ha espresso grande soddisfazione: “Incontrando gli alunni delle nostre scuole, ho voluto condividere un messaggio importante: ognuno di noi ha la responsabilità di prendersi cura della nostra splendida città. La pulizia e la raccolta differenziata sono il frutto di un lavoro di squadra, e voi, ragazzi, siete i custodi del futuro di Taormina. Un ringraziamento speciale va ad ASM Taormina, a tutti gli operatori e al Consiglio di Amministrazione per l’impegno costante nel garantire risultati concreti e una svolta nella gestione dei servizi. Ma tutto questo dipende anche dal comportamento di ciascuno di noi: una città pulita è il risultato di amore, rispetto e piccole azioni quotidiane. Ho raccontato ai ragazzi di quanto sia importante l’amore per il proprio territorio: un amore che si dimostra con i gesti, non con le parole. Non basta dire “Amo Taormina” se poi gettiamo una carta per terra o non differenziamo i rifiuti. Per fortuna, i nostri bambini sanno già fare la differenza, come dimostrano i progetti e le iniziative portate avanti insieme ad ASM, a cui hanno partecipato con grande entusiasmo. Abbiamo bisogno dei loro suggerimenti e delle loro idee, perché spesso sono proprio i più piccoli a ricordarci l’importanza delle piccole cose e a farci vedere la realtà con occhi diversi”.