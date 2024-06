Taormina, rivoluzione digitale nei parcheggi Porta Pasquale e Mazzarò

Comune e Asm: "L' innovazione migliorerà l'esperienza degli automobilisti, rendendo la nostra città più vivibile e smart"

TAORMINA – È il giorno della rivoluzione digitale per la sosta a Taormina. Il Comune, in collaborazione con Asm Taormina, ha annunciato l’attivazione di EasyPark nei parcheggi di Porta Pasquale e Mazzarò. L’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa sbarca a Taormina, portando con sé un ventaglio di vantaggi per cittadini e visitatori.

Addio al parcometro

Con EasyPark, la sosta diventa semplice, intuitiva e flessibile come mai prima d’ora. Basta scaricare l’app gratuita, registrarsi e dire addio al fastidioso rito di cercare il parcometro e armeggiare con monete e biglietti. L’app EasyPark è disponibile gratuitamente per smartphone iOS e Android. La sosta si avvia automaticamente. Dopo il pagamento si può monitoraree gestire la sosta in tempo reale, prolungarla o interromperla direttamente dall’app. E si paga solo il tempo effettivamente utilizzato.

Il vicesindaco Sterrantino: “Un servizio più moderno”

“L’implementazione di EasyPark – spiega il vicesindaco Giuseppe Sterrantino – rappresenta un passo avanti significativo verso la modernizzazione dei servizi di sosta a Taormina. Questa innovazione migliorerà l’esperienza degli automobilisti, rendendo la nostra città più vivibile e smart”. Giuseppe Campagna, presidente di Asm si è detto “entusiasta di collaborare con EasyPark per offrire un servizio di sosta all’avanguardia ai residenti e ai visitatori di Taormina. Questo è solo l’inizio di un percorso che porterà ulteriori miglioramenti nella gestione della mobilità cittadina”. Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group: “Siamo lieti di portare EasyPark a Taormina, una città ricca di storia e fascino. La nostra app contribuirà a rendere la sosta più efficiente e vivibile per tutti, cittadini e turisti. Ringraziamo l’amministrazione comunale e Asm Taormina per la lungimirante collaborazione”.