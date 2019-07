Taormina, sabato e domenica il raduno dei mototuristi - Tempostretto

La manifestazione, che coinvolgerà anche Giardini Naxos, è giunta alla V edizione

TAORMINA – La capitale siciliana del turismo accoglie i mototuristi che accorreranno da tutta Italia (e non solo) per partecipare alla V edizione del Raduno in programma sabato e domenica.

L’evento è dedicato a tutti gli appassionati del “turismo”. Taormina e Giardini Naxos saranno teatro di una densa due giorni di incontri con appassionati di mototurimo e non solo.

Calice sotto le stelle è anche un tour organizzato su chilometri di strade in alta quota. Sulla “Mare Neve”, strada famosa per i test Pirelli moto. I partecipanti saranno scortati da una motostaffetta di esperti. Partiranno alla scoperta di nuovi itinerari e territori con l’intento – che poi è anche lo spirito della manifestazione stessa – di viverli nel pieno rispetto della natura e di chi li abita.

Sabato dalle 16,30 alle 24 e domenica, dalle 9 alle 10.30, si animerà Taormina (piazza Gothen), punto d’incontro degli appassionati con accesso esclusivo con pass. Alle 18 si partirà dopo aver salutato le autorità taorminesi, per proseguire verso Piano Provenzano con una breve sosta presso il rifugio Brunek, tipica sosta del motociclistica. Dopo il caffè offerto dal motoclub si tornerà a Taormina dove alle 21, con le moto nel piazzale, si alzeranno i calici per la degustazione di vini, formaggi e salumi tipici siciliani presso un noto ristorante sul Corso Umberto.

L’obiettivo è di far riscoprire i sapori siciliani. La serata si concluderà con una esibizione di associazioni dall’arte del bastone siciliano e balli tipici. La domenica si partirà per alle 10,30 alla volta di Giardini Naxos dove nel porto la carovana sarà attesa dalla guardia costiera. Dopo il saluto si partirà per l’escursione all’Isola bella (la Grotta Azzurra). Durante la navigazione sarà offerto un rinfresco. La manifestazione si concluderà con la premiazione in un noto ristorante di Taormina.