Taormina. Servizi e situazione finanziaria, l'impegno dell'assessore regionale alle Autonomie locali - Tempostretto

Incontro di oltre un'ora con gli amministratori della città turistica. L'impegno del rappresentante del governo regionale

TAORMINA – E’ durato oltre un’ora l’incontro in municipio tra gli amministratori comunali e l’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina. Tanti e di rilevante importanza i temi trattati con il sindaco, Mario Bolognari, che ha accolto l’esponente del Governo regionale: dalla situazione finanziaria al personale Asu; dal Consorzio rete fognaria alla Convenzione per il Siru. All’incontro erano presenti il segretario generale Giuseppe Bartorilla, gli assessori Spadoni e Fiumara, la presidente del Consiglio comunale Russotti, il consigliere Benigni, la ragioniera La Torre e il responsabile dell’area servizi alla persona Cacopardo. “L’Assessore – ha dichiarato il sindaco Bolognari al termine dell’incontro – ha assicurato la sua disponibilità e si è augurato di poter contribuire a migliorare la capacità del comune di Taormina di affrontare la gestione di alcuni servizi”. Un altro incontro “molto produttivo”, il sindaco Bolognari lo ha avuto con le organizzazioni sindacali del settoreturismo. “L’obiettivo – spiega il primo cittadino – è di sottoscrivere un Patto d’area dei comuni della zona jonica per il lavoro e l’allungamento della stagione. Uno strumento utile e innovativo per la tutela dei lavoratori e una più razionale loro utilizzazione in un settore stagionale e delicato”. Il sindaco ha preso l’impegno di avviare il percorso e di coinvolgere gli altri sindaci del comprensorio jonico messinese.