Calcio. Taormina, si dimette anche il direttore generale Cardullo: "Finito un ciclo dopo aver sognato la D" - Tempostretto

"Forte e indimenticabile ogni momento vissuto"

TAORMINA – Giovanni Cardullo non è più il direttore generale del Taormina. “Si è chiuso un ciclo triennale – dice Cardullo, dopo aver rassegnato le dimissioni – vissuto in maniera intensa e che ci ha proiettato, nel corso di questa stagione, fino alla finale playoff del nostro girone per la promozione in Serie D. Abbiamo lavorato con grande passione e con l’orgoglio di voler fare bene per una città importante come Taormina al fianco di Mario Castorina, Giovanni Maricchiolo e Maurizio Lo Re. A loro desidero rivolgere un sentito ringraziamento per l’accoglienza riservata tra anni fa al mio arrivo e per lo spirito collaborativo con cui abbiamo portato avanti ogni singola decisione riguardante il Città di Taormina. Dopo le dimissioni dell’Amministratore delegato Maurizio Lo Re – continua Cardullo – ritengo però che il mio ciclo a Taormina si sia concluso. Lo dico a malincuore perché abbiamo davvero sognato di poter portare il Città di Taormina in Serie D, regalando a questa meravigliosa città un traguardo sportivo mai raggiunto prima d’ora. Ringrazio tutti i calciatori protagonisti di queste stagioni, i mister, gli staff medico- sanitario e tutti i dirigenti che, a vario titolo, hanno contribuito a rendere forte e indimenticabile ogni momento vissuto. Sempre forza Taormina”.