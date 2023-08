Taormina, stangata del Comune anche sui matrimoni: sposarsi costa 1600 euro - Tempostretto

Tutto raddoppia con le nuove tariffe approvate dal Consiglio nell'ultima seduta

TAORMINA – “Nella demenziale seduta del 31 luglio il Consiglio comunale ha approvato nuove tariffe anche per coloro che avevano sottoscritto un contratto e pagato un servizio. Una misura illogica, vessatoria e probabilmente illegittima. Facciamo qualche esempio. Sono state raddoppiate le tariffe sui matrimoni e le unioni civili. Significa che due giovani che desiderano sposarsi a Taormina e non sono residenti devono pagare per una cerimonia che dura circa mezz’ora 1.600 euro”. Il consigliere di minoranza ed ex sindaco di Taormina, Mario Bolognari punta l’indice verso la nuova amministrazione e, in particolare, verso il suo successore, Cateno De Luca. Il raddoppio delle tariffe è stato votato dal Consiglio comunale lo scorso 31 luglio.

“Si tratta di incidere – prosegue Bolognari – su una risorsa economica che porta ricchezza alla città (alberghi, ristoranti, bar). Sono circa 80 i matrimoni di questo tipo e per il 60% sono di persone straniere che portano a Taormina i loro invitati, con un effetto molto positivo sull’economia locale. Sbagliata quindi la decisione di fare cassa con questa misura. Ma ancor più sbagliato applicare l’aumento anche a coloro che hanno prenotato e magari hanno già pagato 800 euro per sposarsi da oggi in poi (circa una quarantina sono le prenotazioni fino al 2024). Ora l’ufficio dovrà chiedere l’integrazione di altri 800 euro. Voi come reagireste? Pensiamo molto male e qualcuno probabilmente rinuncerà, si sposterà altrove e chiederà il rimborso di quanto già pagato”.

Ad avviso dell’ex sindaco ci troviamo dinanzi ad un provvedimento di “dubbia legittimità e c’è anche la figura pessima che tutti quanti noi facciamo di fronte a persone che hanno scelto Taormina per celebrare il giorno più importante della loro vita”. L’ex sindaco non si ferma ai matrimoni. “Lo stesso discorso – chiosa – vale per tutti gli altri aumenti, come gli abbonamenti dei parcheggi. Il gruppo consiliare “Noi, Taormina” aveva proposto degli emendamenti per calmierare gli aumenti e soprattutto farli partire nel 2024. Di fronte alla persistenza della maggioranza, d’orsa alle modifiche, il gruppo ha votato contro questa politica scellerata ai danni di residenti e turisti”.

L’obiettivo del sindaco Cateno De Luca, nel caso della Perla dello Jonio, è quello di recuperare 12 milioni di euro, da mettere sul tavolo della Commissione liquidatoria per il dissesto. Il via libera alla manovra, una stangata per le famiglie, è arrivato dopo otto ore di dibattito dal clima teso, con i 10 voti della sola maggioranza. “Il Consiglio – sostiene Cateno De Luca – ha approvato la mia ricetta per salvare Taormina dal secondo dissesto finanziario ed imprimere quella “marcia in più” richiesta dai taorminesi con la mia elezione a sindaco”.