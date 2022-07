Taormina, stretta dei Cc sulla movida: sequestrati droga e coltelli, multato un locale a Giardini - Tempostretto

Il bar si era "allargato" abusivamente all'esterno. Il bilancio dei controlli nel comprensorio

TAORMINA- Coltelli e droga sequestrati, ubriachi al volante fermati, pregiudicati ai domiciliari sorpresi fuori casa, bar che “si allargano” abusivamente e persino una donna che si spaccia per un’altra, fermata perché non indossa la cintura di sicurezza.

E’ “ricco” il bilancio dei controlli del fine settimana dei Carabinieri della Compagnia di Taormina, effettuati insieme alla Compagnia d’Intervento Operativo del 12º Reggimento Sicilia, giunti da Palermo per dare supporto al giro di vite alla movida del week end estivo. A lavoro anche i Nas di Catania che hanno controllati bar e ristoranti.

I militari, ai comandi del capitano Riacà, hanno denunciato per evasione un uomo ai domiciliari, sorpreso fuori casa senza permesso, mentre un 30enne catanese che aveva la sorveglianza speciale è stato “beccato” a Giardini Naxos, dove però ha il divieto di ingresso. Due giovani sono stati denunciati perché addosso e in auto avevano un vero e proprio armamentario: una spranga di acciaio di oltre mezzo metro, un petardo vietato, un coltello a serramanico nella tasca dei pantaloni. e di un petardo di genere vietato, detenuti senza giustificato motivo e l’altro giovane in possesso di un coltello serramanico di genere vietato, occultato nella tasca dei pantaloni;

Denunciato anche un 34enne in moto che non si è fermato all’alt perché era senza assicurazione e la trentenne catanese che, fermata perché senza cintura, non aveva i documenti e ha fornito false generalità ai militari.

Positiva all’alcol test una 27enne catanese, controllata dopo essere stata protagonista di un incidente stradale, per fortuna senza grosse conseguenze. Le è stata ritirata la patente. I Nas hanno invece multato per 9 mila euro il titolare di un bar di Giardini Naxos per una violazione delle norme alimentari. L’uomo è stato anche denunciato per occupazione abusiva di circa 30 mq di area demaniale marittima sottoposta a sequestro dai militari dell’Arma.

Infine, nel corso dell’attività finalizzata al contrasto all’uso e al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno segnalato 3 persone perché in possesso di modica quantità di marijuana.

Nel corso del servizio sono stati controllati 50 veicoli ed oltre 80 persone e e sono state elevate 7 contestazioni al codice della strada.