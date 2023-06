Taormina. Uiltrasporti a De Luca: "Confrontiamoci per rilanciare l'Asm" - Tempostretto

Nota del sindacato al primo cittadino taorminese

TAORMINA – Con una nota inviata al primo cittadino di Taormina Cateno De Luca, Uiltrasporti Messina ha manifestato la necessità di avviare con la nuova amministrazione taorminese “un proficuo confronto sul futuro di Asm l’azienda speciale municipalizzata da poco uscita da una lunga fase di liquidazione.

“Asm è un patrimonio occupazionale e un’azienda di valenza strategica per il Comune di Taormina – dichiara Michele Barresi, segretario Uiltrasporti Messina – visti i servizi che è chiamata a svolgere per la comunità e di fondamentale importanza anche sotto il profilo turistico e pertanto non può soggiacere unicamente a quelle dinamiche politiche che in questi lunghi anni l’hanno portata ad un passo dal fallimento. Siamo certi, conoscendo l’esperienza amministrativa del neo sindaco – aggiunge Barresi – che presa piena visone della situazione aziendale e una volta individuato il nuovo management, condivida la necessità di avviare un intenso confronto anche con i sindacati sul futuro societario, voltando pagina rispetto alle problematiche da tempo evidenziate in merito alla forza lavoro, al piano industriale e al contratto di servizio legato ai progetti che la proprietà vorrà mettere in campo per l’Asm”.

“Come organizzazione sindacale e nel rispetto dei ruoli – conclude Barresi – reputiamo si debba condividere, nella massima sinergia con la nuova amministrazione comunale, scelte e strategie per garantire il rilancio dell’Asm, specialmente nelle attività legate ad un più efficiente trasporto pubblico e ad una migliore gestione dei posteggi, entrambe attività di fondamentale importanza anche in vista della prossima ed imminente stagione turistica”.