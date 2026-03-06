 Rione Taormina, una nuova strada al posto delle baracche. Ecco dove sorgerà VIDEO

Rione Taormina, una nuova strada al posto delle baracche. Ecco dove sorgerà VIDEO

Silvia De Domenico

venerdì 06 Marzo 2026 - 13:00

Collegherà la via Taormina alla nuova via Don Blasco a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le demolizioni nel rione Taormina procedono. Le ruspe stanno abbattendo le ultime baracche rimaste in piedi in via Quinto Ennio. Abbiamo fatto un viaggio all’interno di quella che un domani sarà una nuova importante arteria cittadina.

La striscia di casette che costeggiava il muro della caserma non c’è più. Ed è li che verrà realizzata una nuova strada che collegherà la via Taormina alla via Don Blasco, passando per via Acireale. Lo sbocco della nuova via di collegamento si può già intravedere attraverso la finestra di una baracca che nei prossimi giorni verrà demolita. Ecco dove sorgerà la strada.

Vedi qui la galleria fotografica

