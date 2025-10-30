Tari 2025: scade oggi il termine per il pagamento della seconda rata

Tutte le informazioni utili per il cittadino

Scade oggi il termine per il pagamento della seconda rata per la Tari 2025. L’assessore ai Tributi, Roberto Cicala, ricorda che “sono molte le possibilità per il cittadino di verificare la propria bolletta e pagarla in totale autonomia”.

Portale tributario del cittadino

E’ attivo il Portale tributario del cittadino a questo link accessibile con SPID o CIE, attraverso il quale è possibile scaricare gli avvisi TARI ed effettuare il pagamento online con PagoPA.

Duplicato dell’avviso tramite il servizio “Ristampatari”

In caso di difficoltà di accesso al Portale tributario del cittadino, è possibile richiedere il duplicato dell’avviso inviando una email a ristampatari@comune.messina.it . Si ricorda che non è possibile utilizzare la PEC in quanto le richieste inviate via PEC non vengono processate. Occorre scrivere da una casella di posta ordinaria. Il servizio inoltre è semi-automatico: le email vengono elaborate da un sistema che gestisce automaticamente le richieste. Per velocizzare l’evasione, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni.

Come compilare correttamente la richiesta alla mail ristampatari@comune.messina.it

Per evitare l’eliminazione della domanda, bisogna indicare il codice fiscale completo (senza spazi) nell’oggetto o nel corpo della mail; allegare un documento di riconoscimento valido (fronte/retro se necessario); non utilizzare canali diversi (PEC, moduli non previsti, inoltri da terzi).

Le richieste non conformi verranno cestinate. E’ possibile segnalare nella stessa mail la volontà di utilizzare l’indirizzo mittente come recapito per ricevere in futuro la documentazione TARI.