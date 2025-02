Tari, in arrivo il rimborso delle quote per le esenzioni 2023

Messina. Ad annunciarlo l'assessore Roberto Cicala. Nei prossimi mesi il bando per il 2025

MESSINA – “In pubblicazione la determina del dirigente ai tributi per il rimborso delle quote esenzioni Tari 2023 pagate dai beneficiari. Quote pagate prima della pubblicazione della graduatoria. Saranno disposti mandati in tesoreria per accelerare i tempi di erogazione. Agli altri beneficiari invece, come già comunicato dal Comune di Messina, è stata effettuata la compensazione”. Lo annuncia l’assessore con delega ai Tributi Roberto Cicala.

E ancora: “Dal 2024 i beneficiari hanno ricevuto già nella bolletta di acconto, e poi di saldo, lo sconto che gli spettava, cioè la riduzione di una rata (33%), la riduzione di due rate (66%) o la completa esenzione per l’intero anno. Insieme alla determina verrà pubblicata la graduatoria in modalità accessibile solo dagli interessati, quindi con i dati in chiaro”.

Continua l’assessore: “Nei prossimi mesi verrà pubblicato il bando per la richiesta di esenzione e riduzione Tari 2025. Tutto in modalità digitale. Così anche quest’anno, come per il 2024, già nella bolletta di acconto sarà prevista la riduzione o la totale esenzione”.

Articoli correlati