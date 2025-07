Taurianova. Sequestrati 250 kg di prodotti alimentari scaduti in un esercizio commerciale

Sono stati rinvenuti 250 Kg di prodotti alimentari, surgelati e non, di vario genere, in parte scaduti ed in parte privi di tracciabilità

TAURIANOVA – Agenti della Polizia di Stato, supportati da Ispettori Sanitari Tecnici del SIAN di Palmi – ASP Reggio Calabria, hanno dato corso ad un servizio finalizzato al contrasto dei reati in merito alle violazioni in materia ambientale, sicurezza alimentare e del lavoro.

I poliziotti hanno eseguito un accurato controllo presso un esercizio commerciale del Comune di Taurianova, dedito alla vendita ed alla somministrazione sul posto di prodotti alimentari. All’interno dell’attività commerciale è stata acclarata la presenza di una dipendente senza un regolare contratto di lavoro e, all’esito del controllo, è stata accertata la presenza di 250 Kg di prodotti alimentari, surgelati e non, di vario genere (vegetali, carne), in parte scaduti ed in parte privi di tracciabilità.

I prodotti alimentari sono stati posti sotto sequestro amministrativo ed affidati in custodia alla

titolare dell’attività, con l’obbligo di custodirli nelle condizioni in cui si trovano e tenerli a disposizione dell’Autorità Amministrativa competente per le determinazioni previste dalla vigente normativa.