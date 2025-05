Team Nibali, doppietta nel weekend con Giglia e Rizzo

Giglia si impone sabato nella cronoscalata Memorial Cannarella, per Rizzo vittoria domenica nel Trofeo Ciclistico Città di Carrubba

Due vittorie in due gare per il Team Nibali che archivia alla grande il fine settimana appena trascorso; a portare in alto il team giallo-rosso-nero ci hanno pensato gli esordienti di primo anno Giuseppe Giglia, ormai non nuovo alla vittorie nella giornata di domenica, e Sebastian Rizzo. Il primo si impone al Memorial Cannarella, manifestazione di interesse nazionale, che si svolge a Monterosso Almo nel ragusano e arrivata alla sua 23ª edizione che prevedeva, nella giornata di sabato, una cronoscalata di 6600m con una pendenza media del 5%. A sbaragliare la concorrenza è proprio Giuseppe Giglia del TeamNibali che completa il percorso con il tempo finale di 14’29”44 infliggendo 2’43” a Francesco Schembri (Gi Esse Pro Cycling) e 2’48” a Marco Randazzo (Madone Team Bike Sicilia), rispettivamente secondo e terzo dí giornata; ai piedi del podio si ferma Rizzo. La vittoria di Sebastian Rizzo invece arriva al Trofeo Ciclistico Città di Carrubba, nel catanese, la sesta edizione regala prima prima vittoria stagionale al portacolori del team giallo-rosso-nero che si riscatta del quarto posto nella crono di Monterosso Almo.

