Team Nibali, Gianluigi Scibilia secondo alla Gran Fondo delle Madonie - Tempostretto

È il primo podio stagionale per il Team Nibali, Scibilia conferma l'ottimo momento di forma e con Badalamenti è stato convocato per il raduno siciliano

Il messinese Gianluigi Scibilia conferma l’ottimo stato di forma piazzandosi in seconda posizione dietro il vincitore della prova Luca Brancato (Nial Nizzoli Almo). Si tratta del primo podio stagionale per il Team Nibali che arriva alla Gran Fondo delle Madonie – 1° Trofeo Castellana Sicula.

“Prima parte di gara – le parole di Gianluigi, che conferma l’ottimo stato di forma – in cui sono rimasto tranquillo in gruppo e abbastanza coperto. Dopo 60 km ho attaccato ma l’azione è stata annullata dal gruppo; lungo la terza salita di giornata il plotone è esploso con Brancato che ha fatto la differenza. Sono contento per questa seconda posizione che paga il lungo lavoro che ho svolto in inverno”.

La Gran Fondo delle Madonie

Il Giro delle Madonie – 1° Trofeo Castellana Sicula era una gara promiscua che vedeva impegnati gli atleti della categoria Juniores e Under 23. Manifestazione organizzata dall’Asd Montepellegrino Special Team che ha disegnato un percorso di 110,4 km, dislivello di 2017 metri. Selezione al completo per il direttore sportivo Pippo Cipriano che ha corso con Stefano Azzarello, Mario Badalamenti, Cristian Caputo, Flavio Madonia, Francesco Mollura e Gianluigi Scibilia. In ammiraglia, insieme a Cipriano, c’era il Team Manager Lillo La Rosa e l’accompagnatore Carmelo Mollura.

La convocazione al raduno regionale

Venerdì 7 a Patti, Gianluigi Scibilia e Mario Badalamenti del Team Nibali saranno presenti al raduno della rappresentativa siciliana. In quest’occasione il tecnico regionale Sebastiano Gangemi e il responsabile del settore strada regionale Alessandro Mansueto individueranno gli elementi che prenderanno parte all’Eroica Juniores Nations Cup. La gara internazionale a tappe di 2 giorni: il 21 aprile 2023 con in programma una cronosquadre (mattina) da Rapolano Terme a Castelnuovo Berardenga e una semitappa pomeridiana in linea con partenza da Siena e arrivo a Poggibonsi. Il giorno successivo seconda frazione con partenza da Siena e arrivo a Chiusdino.

Articoli correlati