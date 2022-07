Team Nibali. Mario Badalamenti terzo alla 2° Prova Trofeo "Tutti in Pista" - Tempostretto

A Trento il portacolori del Team Nibali chiude sul podio dopo Scratch, Tempo Race e corsa ad Eliminazione. Per Mario Badalamenti è il secondo podio in poche settimane

MORI – Proseguono i risultati di spicco nel ciclismo su pista per Mario Badalementi atleta del Team NIbali. Dopo le due prove “Tipo Pista” di Azzano Decimo e di San Canzian d’Isonzo, dove ha conquistato il secondo posto, il giallo-rosso-nero sale nuovamente sul podio grazie all’ennesima prestazione convincente a Mori (TN) nella 2° Prova Trofeo “Tutti in Pista”.

Alla manifestazione ben organizzata dal Ciclismo Trentino Pista il portacolori del Team Nibali chiude al terzo posto. All’interno del Velodromo di Mori Mario si è ben destreggiato nelle tre prove previste dell’Omium: Scratch, Tempo Race, Eliminazione. Magagnotti della Cc Forti e Veloci si impone con 90 punti totali, davanti ad Andreaus (Veloce Club Borgo) che segue a due lunghezze mentre Mario chiude terzo a 84 punti.

“Mario (Badalamenti, ndr) ha chiuso la prova in terza posizione – le parole di un soddisfatto Pippo Cipriano – a testimonianza di una condizione in crescita che fa ben sperare per i Campionati Italiani. La gara di oggi ci offre la possibilità di correggere qualche dettaglio ma ci riteniamo soddisfatti dell’atteggiamento dei nostri ragazzi”.

La cronaca delle prove

Fin dallo Scratch si registra una buona prestazione di Badalamenti che ha concluso in quarta posizione dietro al compagno di squadra Stefano Azzarello, autore di una buonissima prestazione. A vincere la prova Alessio Magagnotti (Cc Forti e Veloci).

Nella Tempo Race Mario è implacabile e vince chiudendo la prova in prima posizione davanti a Melsan Idrizi (Cc Forti e Veloci) e Elia Andreaus (Asd Veloce Club Borgo). La situazione nella classifica Omnium vede l’allievo del presidente Rachele Perinelli in testa a pari merito con altri due atleti.

Piccolo passo falso per l’alfiere del Team Nibali nella prova ad Eliminazione vinta da Magagnotti davanti ad Andreaus e Davide Valentini (Uc Valle di Cembra) mentre Badalamenti si deve accontentare della quarta piazza.