Il Team Scaletta nel girone D di Serie A2, si attende il calendario - Tempostretto

Team Scaletta sorteggiato insieme ad altre dodici squadre, ecco quali. Martedì prossimo sarà svelato il calendario per la prossima stagione

SCALETTA ZANCLEA – Il Team Scaletta, società di calcio a 5 messinese, l’unica a poter vantare la Serie A nel panorama cittadino tra maschile e femminile, per la prossima stagione è stata inserita nel girone D. Recentemente infatti la Divisione Calcio a 5 ha reso noti i gironi per la prossima stagione e la società della presidente Tafuri, che ha conquistato la permanenza in Serie A2 ai playout l’anno scorso, prenderà parte al campionato per il terzo anno consecutivo.

Mentre si definiscono staff e rosa si potrà cominciare anche a studiare le avversarie. Il Team Scaletta nel girone D troverà Città di Taranto, Flacco Venosa, Futsal Ragusa, Levante Caprarica, New Team Noci, Nox Molfetta, Reggio Sporting Club, Royal Team Lamezia, Segato, Soccer Altamura, Virtus Cap San Michele e Woman Futsal Club.

Per la promozione in Serie A femminile ci saranno tre posti a disposizione, mentre a retrocedere nei campionati regionali saranno al massimo 10 squadre, dipenderà dal numero effettivo delle iscritte. Il 16 agosto saranno svelati i calendari, ricordiamo che vista il girone con un numero di squadre dispari ci sarà durante la stagione anche il turno di riposo.

