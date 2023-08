Team Scaletta nel girone D, esordio in casa nel derby contro Catania - Tempostretto

La modifica strutturale dei campionati di futsal femminile ha visto l'eliminazione della Serie A2, Team Scaletta giocherà quindi in Serie B

Resi noti gironi e calendari della prossima stagione di calcio a 5 femminile. Nonostante la salvezza ottenuta nella scorsa stagione in Serie A2 (immagine in evidenza) il Team Scaletta giocherà l’anno prossimo in Serie B, il motivo è che non esisterà più la Serie A2 e il secondo campionato più importante del Futsal Femminile diventa quindi la cadetteria.

Messinesi inserite nel girone D e ci sarà il pieno di siciliane, ben cinque a rappresentare l’isola, a cui si aggiungono quattro campane ed una per regione a portare alto il nome di Basilicata e Calabria. A cambiare sono anche le retrocessioni, una per girone per quanto riguarda i tre a undici squadre, mentre saranno le ultime due a retrocedere nel Girone B a dodici squadre.

Il calendario del Team Scaletta

Per la formazione messinese, esordio casalingo contro il Meta Catania il 15 ottobre, turno di riposo da affrontare il 19 novembre e poi pausa natalizia dal 18 dicembre al 7 gennaio, data in cui andrà in scena anche l’ultima gara del girone di andata, in trasferta, contro la Reggio Sporting.

A parlare a caldo del sorteggio, è lo storico mister della formazione siciliana, Ivana Cernuto, giunta ormai al settimo anno sulla panchina delle biancoblu. “Il calendario ci porta un inizio subito impegnativo, alle prime tre giornate casalinghe avremo tre squadre siciliane che sono delle nostre avversarie dirette nel torneo e non sarà facile.

Fuori nel girone di andata avremo invece le squadre più attrezzate del torneo, proveremo a fare del nostro meglio per ben figurare e magari riuscire a portare a casa qualche punto. Sarà necessario farsi trovare pronte ed in forma sin da subito. L’obiettivo è quella di preservare la categoria il prima possibile – conclude mister Cernuto – per poi provare a giocarci, nel girone di ritorno, un qualcosa di più ambizioso puntando magari alla zona nobile della classifica”

