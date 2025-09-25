Team Volley Messina, Siracusa: “Pronti alla nuova stagione. Crescita, passione e lavoro di squadra”

Il direttore generale della società parla dopo le prime settimane in palestra: prima squadre, settori giovanili, progetti scuola, sitting volley e territorio

MESSINA – La Team Volley Messina ha avviato nel prestigioso Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, casa comunale peloritana, la propria stagione che la vedrà concludere il decimo anno di attività dall’anno di fondazione (2016). La società presieduta da Daniela Cardile in queste prime settimane di settembre ha visto ripopolarsi la palestra Juvara di atleti: dalle prime squadre, prossime ai campionati di Serie C, a tutte le formazioni giovanili, con in mezzo anche l’open day di inizio settembre.

Il direttore generale Carmelo Siracusa, in vista della stagione agonistica 2025-2026, ha voluto rivolgere un augurio a tutti i componenti della società e famiglia biancorossa: “Un sentito ringraziamento va innanzitutto ai nostri dirigenti, il cui instancabile impegno ha reso possibile l’organizzazione e l’avvio delle attività in modo preciso ed efficiente”.

La Team Volley si conferma una fucina di atleti e tecnici, in palestra si lavora già da settimane.

“Un grazie speciale proprio ai tecnici, che hanno cominciato fin da subito a lavorare senza sosta per la costituzione e la definizione dei gruppi. Gli Open Day, articolati in ben quattro turni, hanno registrato una grandissima partecipazione, segno del crescente interesse e della fiducia nei confronti del nostro progetto sportivo”.

La società quest’anno ha registrato l’ingresso di una nuova figura, quella del direttore tecnico.

“Siamo già giunti alla quarta settimana di attività e il lavoro tecnico procede con intensità: è in pieno sviluppo l’assetto dei vari gruppi, grazie anche al contributo fondamentale del Direttore Tecnico professore Giampiero Rigano, che ha tracciato le prime linee guida operative. Le indicazioni sono state recepite con grande disponibilità e professionalità sia dai mister della Serie C, sia dai tecnici del settore giovanile, tutti impegnati a lavorare in piena sinergia. Importanti anche i rinnovi nello staff tecnico, con nuovi ingressi che rafforzano la struttura tecnica del nostro club”.

Gli staff tecnici della Team Volley Messina

Settore Maschile:

– Sergio Finanze, Rosario Pappalardo e Flavia Calabrò guideranno i gruppi Under 13 e Under 15, ponendo le basi per la crescita dei più giovani.

– Bruno Bartolomeo e Giuseppe De Francesco seguiranno gli Under 17 e Under 19, proseguendo il percorso formativo fino alla prima squadra.

– La Serie C Maschile sarà affidata allo staff composto da Franco Donato, Paola Laganà, Daniele Chitè e Massimiliano Triolo.

Settore Femminile:

– Alla guida del lavoro sul settore giovanile femminile, in particolare su S3, Under 12, Under 13, Under 14 e Under 16, troviamo mister Pippo Staiti, supportato da un team affiatato e preparato: Sabrina Montalbano, Carmen D’Amico, Virginia Lauro, Clara D’Arrigo e Massimo Giliberto.

– Il percorso femminile prosegue poi con Under 18 e Serie C, guidati da Giovanni Di Mauro, l’instancabile Matteo Romano e nuovamente Bruno Bartolomeo, a conferma della continuità tecnica nel settore.

Tutto pronto per la nuova stagione dunque?

“Con queste premesse – conclude Siracusa – siamo pronti ad affrontare una nuova stagione all’insegna della crescita, della passione e del lavoro di squadra. L’attività sarà inoltre ampliata con i progetti scuola di prossimo avvio e l’attività di Sitting Volley con progetti rivolti al territorio. Auguriamo a tutti una stagione ricca di soddisfazioni sportive ed educative, certi che il lavoro svolto darà i suoi frutti”.