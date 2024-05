Teatro Antico di Taormina, conclusi i lavori sul “portico post scena”. Arrivano le visite serali

Undici aperture straordinarie fino a mezzanotte, da giugno a settembre. Ecco quando

TAORMINA – Dopo la conclusione nei tempi prestabiliti dei lavori di restauro del “Porticus post scaenam”, il “portico post scena”, ripartono al Teatro Antico di Taormina le visite serali con aperture non-stop dalle 9 del mattino e fino a mezzanotte (ultimo ingresso alle ore 23). Saranno complessivamente undici le aperture straordinarie programmate quest’anno dal Parco Archeologico Naxos Taormina, ed esattamente: 1, 2, 15 e 16 giugno; 12, 13, 14, 15 e 16 agosto; 12 e 13 settembre.

La visita “sotto le stelle” può essere arricchita dalla narrazione di guide specializzate, che renderanno ancora più completa l’esperienza allo scoperta di uno di luoghi più ammirati in Sicilia, tappa irrinunciabile sin dal Settecento e resa celebre da diari di viaggio, taccuini e incisioni dei celebri viaggiatori del Grand Tour. Le visite serali e i tour con le guide – a cura delle concessionarie Aditus e Civita Sicilia – possono essere acquistati on line sul sito del Parco oppure al botteghino, che chiude alle ore 23.

I lavori di restauro del “Porticus post scaenam” sono stati finanziati dal Parco Naxos Taormina per un importo di circa 500 mila euro. “Si è tratta di un momento fondamentale per lo studio del Teatro – ha spiegato la direttrice e archeologa Gabriella Tigano –. L’edificio “post scaenam” è stato infatti oggetto di analisi mirate che hanno consentito di acquisire nuovi dati sui materiali da costruzione utilizzati. Come la composizione dei conglomerati antichi, ma anche dei mattoni di rivestimento, sia antichi che moderni, che presentano stati avanzati di degrado: dati indispensabili per procedere con il restauro di questo settore del monumento”.