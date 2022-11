Teatro. La messinese Giusi Arimatea vince il premio di drammaturgia "Aldo Nicolaj" - Tempostretto

Per la seconda volta consecutiva un riconoscimento nazionale per l'autrice. Premiato il testo inedito "Allora ti ho lasciata andare"

Il teatro è la sua passione e la scrittura in funzione della messa in scena l’impegna sempre di più. La messinese Giusi Arimatea ha vinto, per la seconda volta consecutiva, il premio nazionale di drammaturgia “Aldo Nicolaj. Folle d’autore”, VIII ediizione Città di Fossano, grazie a un inedito: “Allora ti ho lasciata andare”. Ricordi e “una magia che restituisce vita alla memoria” caratterizzano il testo, secondo la motivazione della giuria.

Un altro suo testo, “Il rasoio di Occam”, scritto con l’attore Giovanni Currò, aprirà il cartellone “Clandestini” al Museo regionale di Messina 25 e 26 novembre. Si tratta del nuovo progetto del Clan Off, con un programma di spettacoli al MuMe.

