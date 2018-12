Leo Gullotta in scena al Vittorio Emanuele con “Pensaci, Giacomino”

La nuova campagna abbonamenti dedicata alla stagione 2018/19 del Teatro Vittorio Emanuele, aperta lo scorso 1° dicembre, è terminata con un buon successo, visti i tempi strettissimi. Sono state infatti sottoscritte più di mille nuove tessere di abbonamento in soli dieci giorni. Si tratta di dati incoraggianti che testimoniano ancora una volta il grande affetto dei messinesi nei confronti del proprio teatro e del lavoro svolto.

I nuovi abbonamenti per la stagione di Prosa saranno disponibili fino a mercoledì 12 dicembre alle ore 18,40 mentre da venerdì 14 dicembre alle ore 9,00 si potranno acquistare i biglietti dello spettacolo di prosa Pensaci, Giacomino con Leo Gullotta che inaugurerà la Stagione Teatrale di Prosa 2018/2019.

Lo spettacolo, attorno a cui c’è grande attesa in città, nasce dalla novella di Pirandello del 1915, portata per la prima volta a teatro, in lingua, due anni dopo. Attaccando una società bigotta e dedita alla calunnia, l’opera incarna in pieno il pensiero Pirandelliano. La storia racconta di una fanciulla che, rimasta incinta del suo giovane fidanzato, non sa come poter portare avanti questa gravidanza. Il professore Toti pensa di poterla aiutare chiedendola in moglie e potendola poi così autorizzare a vivere della sua pensione il giorno che lui non ci sarà più. Naturalmente la società civile si rivolterà contro questa decisione anche a discapito della piccola creatura che nel frattempo è venuta al mondo. L’’autore, attraverso il testo, muove una critica non solo nei confronti dei protagonisti della società, ma anche verso uno Stato patrigno nei confronti dei propri cittadini, soprattutto nei confronti della casta degli insegnanti, sottopagati e bistrattati.

In occasione dello spettacolo avrà luogo nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele l’”Incontro con l’attore”, con la partecipazione di Leo Gullotta e degli altri attori della compagnia, nella giornata di venerdì 14 dicembre alle ore 18,00.

Sarà comunque possibile continuare a sottoscrivere l’abbonamento alla stagione di Musica 2018/2019 fino a giovedì 10 gennaio 2019.

C’è dunque grande interesse per i due cartelloni composti da 19 spettacoli di ampio respiro (undici di prosa e otto di musica) frutto di un attento lavoro di selezione dei direttori artistici, Simona Celi per la Prosa e Matteo Pappalardo per la Musica.