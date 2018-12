"La luna e lanterna". Al Clan Off via alla stagione de "Il Quadrotondo"

MESSINA - Stasera alle 21 e domani alle 17.30, presso il Clan Off Teatro, spettacolo inaugurale del cartellone di prosa "Pagine di teatro 2018/19", ideato da Gaetano Donato, direttore artistico e fondatore de “Il Quadrotondo”.

“La luna e la lanterna” è il titolo del lavoro che sarà portato in scena presso al Clan Off Teatro, confortevole e nuova struttura nel cuore di Messina, in via Trento 4, dalla Compagnia di Gaetano Donato che è l’autore, il regista e l’interprete della commedia. Accanto a Donato, gli attori tanto amati dal pubblico, gli interpreti di sempre: da Antonella Loteta a Saverio Martelli; da Marilena Putortì a Gabriele Scaglione per continuare con Pina Bavuso, Patrizia Ruggeri, Laura Vitale, Elide Tropea, Marco Maressa, Silvana Contino e Lino Cucè. La regia tecnica è di Emanuele Davoli la regia teatrale di Gaetano Donato.