Teatro Mandanici. In scena “Un italiano di Napoli” con Biagio Izzo

Ironico e divertente, il cabarettista e comico Biagio Izzo propone il suo ultimo spettacolo al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il teatro Mandanici accoglie il comico e cabarettista Biagio Izzo, che alle 21.00 del prossimo 5 marzo porterà in scena il suo ultimo spettacolo “Un italiano di Napoli”.

Una comicità figlia d’arte

Si tratta di un monologo ironico e moderno ma, soprattutto, attuale nel quale Biagio Izzo si racconta ed esplora tutte le sfaccettature dell’essere napoletano. Una comicità popolare frutto di anni di carriera e di un bagaglio artistico di tutto rispetto.

“Un one-man show” lo definisce il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che per l’occasione proporrà sconti e prezzi agevolati per gli over 65, i ragazzi fino ai 25 anni e per i gruppi di almeno 20 persone.

Biagio Izzo compie i primi passi nel mondo della comicità con i grandi maestri popolari del panorama napoletano, debuttando in teatro con lo spettacolo “UGO”. Approda quindi in tv prendendo parte a diversi programmi di successo, come “Macao” e “Furore” ma anche “Buona domenica” e “Ballando con le stelle”. Tra i suoi successi anche importanti collaborazioni con Leonardo Pieraccioni in “Io e Marilyn” e Vincenzo Salemme.