Teatro, Premi e appuntamenti per Balocchi e Esoscheletri - Tempostretto

Sei premiati e due appuntamenti: gli ensemble che fanno capo al teatro della Luna Obliqua di Sasà Neri festeggiano così la chiusura della Stagione della Luna 2018/2019.

I premiati

Per la Compagnia dei Balocchi (medaglia di bronzo in Coppa Italia e pass per la Coppa Europa Madrid 2020), a conclusione di una votazione che ha coinvolto tutti i performer oltre che lo staff di insegnanti e tecnici, il più votato è stato Santi Lembo (17 anni, quasi 18) che ha vinto la possibilità di frequentare gratuitamente per un anno la Scuola di Musical che fa capo alla struttura. Votatissime anche altre due performer, che si piazzano al secondo e terzo posto. Si tratta di Laura Motta (23 anni) eMarina Cacciola (18 anni). Per loro il premio è viaggio e soggiorno, con due pernottamenti, a Disneyland Paris.

Con lo stesso meccanismo di votazione, “Il Teatro degli Esoscheletri” premia Alberto Zaccaro (16 anni) che vince la partecipazione gratuita per tutto il 2019/2020 al Centro di nuova drammaturgia EsosTheatre. Al secondo e terzo posto si classificano Simona Anastasio (18 anni) e Viviana Romano (20 anni). Le due ragazze vincono viaggio e pernottamenti a Londra e spettacolo al Globe.

Le audizioni per la prossima stagione

Ed ecco gli appuntamenti d’inizio nuovo anno. Per chi si vuole candidare alla Scuola di Musical dei Balocchi le audizioni 2019 avranno luogo al Teatro Annibale di Messina. Appuntamento sabato 7 settembre alle ore 10:30. Per iscriversi basta mandare una mail con oggetto “audizioni Balocchi” a neri.itam@gmail.com e mettere i propri dati. Alle audizioni i candidati devono presentare un breve monologo tratto da un musical a scelta, una canzone a cappella a propria scelta (non obbligatoriamente tratta da un musical), una canzone su base tratta da un musical a scelta, una breve coreografia a propria scelta (non obbligatoriamente tratta da un musical). I candidati musicisti devono presentare un brano a scelta con lo strumento per il quale il candidato si presenta.

Per chi vuole avvicinarsi al Centro EsosTheatre, invece, come ogni anno, è in agenda lo stage gratuito che si terrà sempre a Messina, nella sede della Luna Obliqua (via Garibaldi 136), domenica 15 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 19:30 (colazione a sacco attorno alle ore 13:30). Anche in questo caso per iscriversi basta inviare una mail con i propri dati a neri.itam@gmail.com (oggetto: “Esostage 2019”).