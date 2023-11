Teatro Vittorio Emanuele. Stasera la prima del musical "Cats" - Tempostretto

Regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo

Proseguono gli appuntamenti della stagione 2023/2024 del Teatro Vittorio Emanuele nell’ambito della quale, su precisa scelta di politica culturale del commissario straordinario Orazio Miloro e del sovrintendente Gianfranco Scoglio, si è voluto implementare l’offerta artistica lasciando spazio anche ad un genere quale il musical che mette insieme linguaggi diversi, raccontando storie che vanno dal fiabesco al contemporaneo. L’investimento è rivolto verso un pubblico diversificato e ampio, dai giovani ai meno giovani, e vede 7 titoli in un cartellone composto da ben 29 spettacoli.

Giovedì 9 novembre, con repliche il 10 e 11 alle ore 21 e domenica 12 novembre alle ore 17:30, in scena quindi il terzo spettacolo con la rappresentazione del musical “Cats”. Regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo, musiche di Andrew Lloyd Webber, tratto dal libro di T.S. Eliot “Old Possum’s book of practical cats”, prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina su licenza esclusiva The Really Useful Group – London.

Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo il grande successo con numeri record della scorsa Stagione, “Cats”.

Un grande cast di artisti, l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.L. Webber, da School of Rock a Cinderella. Musica e danza, ma anche illusionismo e magia con gli effetti speciali affidati al gatto mago Mr. Mistoffelees.

Per la prima volta al mondo il “Cats” di Massimo Romeo Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in un’ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo.

Le scene – di suggestiva ambientazione archeologica romana – sono di Teresa Caruso, anch’essa presenza stabile del team di Piparo da oltre dieci anni, come la costumista Cecilia Betona a cui è stato affidato il delicato compito di supervisionare l’intero look della trasformazione realistica, da umano a felino, del cast. Da rimarcare inoltre la preziosa opera di Umile Vainieri al disegno luci e Davide Zezza per il disegno fonico.