Techno e fede, il prete dj della Gmg di Lisbona a Francavilla per un messaggio di speranza INTERVISTE

L'evento, voluto dal parroco, don Gerry Currò, è in programma per il 25 giugno: "Difficile parlare ai giovani sopra i 13 anni, voglio farlo con il loro linguaggio per allontanarli dal mondo della droga e non solo..."

ASCOLTA LE INTERVISTE A PADRE GERRI, ANDREA CIPOLLA E GIANFRANCO D’APRILE

di Carmelo Caspanello

Il 25 giugno Francavilla di Sicilia sarà teatro di un evento che promette di unire fede, musica e giovani in una “celebrazione” unica. Alle 18, in Piazza D’Aquino, si apriranno le danze con diversi dj locali che si esibiranno fino alle 22, quando salirà sul palco il sacerdote dj, Padre Guilherme, il prete con la passione per la techno, la cui fama internazionale è cresciuta grazie alla sua partecipazione alla Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona, lo scorso agosto. Una Gmg straordinaria, posticipata di un anno a causa del covid, che ha visto la partecipazione di Papa Francesco, con oltre un milione e cinquecentomila giovani provenienti da duecento nazioni.

Un’Idea visionaria di padre Gerry Currò. Alla presentazione dell’evento del 25 giugno, avvenuta nella chiesa parrocchiale dell’Annunziata, erano presenti il parroco di Francavilla, don Gerry Currò, il coordinatore dell’evento Andrea Cipolla e il vicesindaco Gianfranco D’Aprile. Durante la conferenza stampa, Padre Gerry ha espresso il suo entusiasmo e le sue motivazioni: “Ritengo che sia una bella occasione per il nostro paese, per la nostra comunità, ma soprattutto per il mondo giovanile. Sono certo che a tanti sembrerà strano, o addirittura sacrilego presentare un evento di musica techno in Chiesa, ma poiché questo è un evento della parrocchia per i giovani, ritengo importante che sia proprio questo il luogo per la presentazione ufficiale dell’evento padre Guilherme”.

La Sfida della comunicazione giovanile. Padre Gerry ha sottolineato le difficoltà di comunicazione con i giovani oltre i 13 anni: “Durante l’anno, attraverso le attività parrocchiali e l’Oratorio, cerchiamo di impedire ogni forma di dispersione giovanile, proponendo iniziative educative e di crescita. Ma ci accorgiamo che superata la soglia dei 13 anni diventa difficile mantenere il dialogo. Il problema grave – aggiunge – è che dietro quella parola ‘altro’ spesso si cela la droga. Pertanto mi sono chiesto: come lanciare un messaggio ai nostri giovani? Come comunicare che per divertirsi non è necessaria la droga ma basta la Musica?”.

L’ispirazione e l’organizzazione. L’ispirazione per l’evento è nata leggendo un articolo su Famiglia Cristiana riguardo alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, dove Padre Guilherme aveva animato la folla con la musica. “Vedo altri giornali italiani che ne parlano. Il giovane Andrea Cipolla, mi dice guarda su Instagram questo sacerdote che effetto fa ai giovani, sarebbe bello portarlo a Francavilla. Ho inviato una mail senza alcuna aspettativa. Dopo alcuni giorni ricevo la risposta: ‘Padre Guilherme è lieto di accettare il suo invito’. Allora ho subito messo in funzione tutta la macchina organizzativa”.

La collaborazione delle Istituzioni. L’organizzazione dell’evento ha visto il coinvolgimento di diverse istituzioni e personalità: “Innanzitutto l’autorizzazione scritta del nostro Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, che ringrazio di cuore per la fiducia e la disponibilità. Poi ho chiesto il patrocinio oneroso dell’Assessorato Regionale al Turismo e Spettacolo, e dunque ringrazio l’Assessore On. Elvira Amata. Ho chiesto il patrocinio oneroso all’Assemblea Regionale Siciliana, e dunque ringrazio il Presidente On. Gaetano Galvagno. Ho chiesto il patrocinio oneroso e il supporto tecnico per tutte le autorizzazioni e il piano di sicurezza all’Amministrazione Comunale di Francavilla di Sicilia, e ringrazio il Sindaco Enzo Pulizzi e il Vicesindaco Gianfranco D’aprile per la disponibilità e la collaborazione”.

Un Evento per tutta la diocesi. Padre Gerry ha voluto estendere l’invito a tutta la Diocesi di Messina e oltre: “In questi giorni ho pensato che questo evento solo per Francavilla sarebbe stato una forma di egoismo. Coinvolgo nell’iniziativa Padre Stefano Messina, Direttore della Pastorale Giovanile diocesana, che si è subito messo a disposizione, e lo ringrazio di cuore. Inoltre contatto Padre Dario Mostaccio, coordinatore di Noi Associazione, il quale ha dato la sua disponibilità a lavorare insieme. Per me, sacerdote, ritengo che l’Evento Padre Guilherme sarà veramente un’emozione forte per tutti. Il linguaggio dei giovani di oggi usato per comunicare che la Chiesa è Gioia”

L’organizzatore e il vicesindaco. Andrea Cipolla, il coordinatore dell’evento, ha espresso entusiasmo per questa opportunità: “Sorprendente. Lo conoscono tutti tramite i social, rappresenta una novità perché vedere un parroco che fa il DJ è qualcosa di piacevole, di nuovo, di interessante. Abbiamo avuto già una risposta dai giovani che vogliono venire a vederlo e sono curiosi di vedere questo messaggio che vuole trasmettere”.

Anche le istituzioni locali hanno accolto con favore l’evento. “Innanzitutto ringraziamo Padre Gerry – esordisce il vicesindaco, Gianfranco D’Aprile – che è sempre un vulcano di idee e in questo caso ha avuto questa bellissima idea di unire due mondi. L’importanza fondamentale è quella sociale. Questo tipo di evento può dare lustro alla nostra comunità sia da un punto di vista ecclesiastico che da un punto di vista sociale, culturale e quant’altro. Noi come amministrazione cercheremo di dare tutto il supporto possibile in tutti gli ambiti”.

Il programma della serata. L’evento vedrà l’esibizione di noti del territorio, come dj Filix e Double Vision, e sarà aperto a chiunque vorrà esibirsi liberamente, creando così un incontro tra il mondo cattolico e quello giovanile non cattolico. “La musica può mettere tutti nella stessa piazza a scambiarsi emozioni,” ha concluso Padre Gerry.

L’Incontro con padre Guilherme. Padre Guilherme, con il suo particolare connubio di fede e musica, ha saputo avvicinare migliaia di giovani alla Chiesa, utilizzando la musica come strumento per diffondere messaggi di fede e speranza. La sua capacità di coniugare spiritualità e modernità lo rende una figura apprezzata a livello internazionale, e la sua presenza a Francavilla rappresenta un’opportunità unica per i giovani della comunità di vivere un’esperienza di gioia e condivisione. Francavilla di Sicilia si prepara dunque a vivere una serata indimenticabile, unendo la comunità in un evento che celebra la fede attraverso il linguaggio universale della musica.