Tecnici della Raffineria di Milazzo premiati a Houston - Tempostretto

«Complimenti ai tecnici della Raffineria di Milazzo che hanno confermato come anche su questo territorio esistono professionalità d’eccellenza che possono contribuire a fare impresa di qualità». A dirlo è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, che commenta così il riconoscimento ottenuto dai tecnici messinesi a Houston, in Texas, nell’ambito della prestigiosa Hydrocarbon processing awards (Premi per la lavorazione degli idrocarburi), che ha visto quasi 150 esperti del settore petrolifero e gas confrontarsi sulle innovazioni tecnologiche nei settori al centro e a valle.

I tecnici della Raffineria hanno presentato una soluzione tecnologica e operativa per la minimizzazione dei composti organici volatili (Cov) ai camini degli impianti zolfo di una raffineria.

Alibrandi: “L’industria può rispettare l’ambiente”

«Come sempre abbiamo sostenuto – continua Alibrandi – le nuove tecnologie ormai consentono di coniugare l’industria con il rispetto dell’ambiente. Ci sono quindi tutte le potenzialità per continuare il ciclo produttivo, anzi ci aspettiamo adesso altre innovazioni che favoriscano anche alla transizione energetica».