"Tempi maturi per una sfida entusiasmante", Agata Di Blasi si candida a sindaco di Alì Terme - Tempostretto

Conta sull'appoggio di buona parte della maggioranza uscente. Attualmente è vicesindaco ed assessore a Termalismo e Servizi sociali

ALI’ TERME – “Il progetto è chiaro. La squadra, una lista civica, sarà per lo più composta da componenti della maggioranza uscente. I tempi sono maturi per una sfida entusiasmante”. Agata Di Blasi ha ufficialmente annunciato la sua candidatura a sindaco di Alì Terme. Al momento ricopre la carica di assessore (con deleghe ai Servizi sociali, al Contenzioso ed al Termalismo) ed è vicesindaco nella Giunta presieduta dall’uscente Carlo Giaquinta (la cui ricandidatura non è ancora certa). “Giunti a pochi mesi dalla chiamata alle urne – spiega Di Blasi – ho deciso di continuare con il mio impegno a servizio della mia comunità. Il sostegno e la fiducia che in questi giorni ho raccolto dalla mia squadra e dagli attestati di stima di numerosissimi cittadini sono stati determinanti per la mia scelta di candidarmi a Sindaco di Alì Terme. Il mandato che volge al termine e che con grande senso di responsabilità onorerò fino alla fine, mi ha dato l’esperienza necessaria per affrontare con determinazione un nuovo percorso politico, coerente con i miei valori di trasparenza ed onestà, assieme a uomini e donne che nulla hanno da promettere se non dedizione e impegno nell’interesse superiore di Alì Terme”. Di Blasi non parla dei singoli che faranno parte della sua squadra. Da indiscrezioni si è appreso tuttavia che potrebbe contare sull’appoggio di buona parte della maggioranza uscente, a partire dall’assessore Nunziata Todaro, altro baluardo dell’Amministrazione Giaquinta. Sul fronte opposto l’altracandidatura certa è quella dell’ex amministratore comunale Tommaso Micalizzi (avvocato personale del deputato regionale Cateno De Luca). Non hanno ancora sciolto la riserva Nino Melato e Pietro Caminiti.