Tennis, la messinese Mammoliti vince il Master regionale Under 10

Stagione da incorniciare per la giovane tennista del Circoletto dei Laghi che ha fatto il pieno di titoli

MESSINA – Per Marta Mammoliti prosegue una stagione trionfale. La giovanissima tennista, under 10, che si allena al Circoletto dei Laghi sta ottenendo un successo dietro l’altro. L’ultimo è stato il trionfo al Master regionale contro avversarie della sua età. Mammoliti, quest’anno già laureatasi campionessa regionale under 10, ha inoltre conquistato le tappe dei tornei Next Gen di Palermo e quello recente di Reggio Calabria. Dei risultati che le hanno fruttato la convocazione per il raduno Fitp macroarea del Sud Italia e del raduno Nazionale.

