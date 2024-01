Tennis, numeri in crescita per il Tpra in Sicilia. Costa: “Oltre 9mila iscrizioni”

Il fiduciario regionale è il messinese Maurizio Costa che ha commentato i numeri del 2023 e tracciato una previsione per il nuovo anno

Ogni volta che si svolge un evento Tpra, un circuito amatoriale, sia che riguardi il tennis sia che riguardi il padel, la Sicilia risponde sempre presente e con numeri da capogiro. Un binomio che ha sempre funzionato e che anche nel 2024 proseguirà su questa falsariga. D’altronde il comitato regionale presieduto da Giorgio Giordano ha sempre puntato forte sul settore Tpra e i risultati eclatanti sono il frutto del prezioso e incessante lavoro svolto da fiduciari e coordinatori.

Uno dei motori del settore tennis amatoriale è certamente il messinese Maurizio Costa fiduciario regionale che ovviamente non è da solo ma ha uno staff numeroso e molto ben preparato. Nello specifico: Carmelo Arasi per Messina nebroidea e Isole Eolie, Fabio Bongiovanni per Siracusa, questi due coordinatori sono da sempre nel mondo Tpra insieme allo stesso Costa, ancora Marcello Sciuto per Catania, Benedetto Scalia per Palermo, Angela Geraci per Trapani, Paola Melfa e Michele Privitera per Caltanissetta, Marco Fragetta per Enna, Marisa Fraglica per Ragusa, Roberto Gambina per Agrigento e la new entry Malgorzata Kwiek per Messina.

Costa: “Tutte le province in crescita”

che sui numeri ottenuti nell’isola commenta: “Lo scorso anno abbiamo avuto uno strepitoso successo superando le 9.000 iscrizioni nei tornei singoli – dichiara Costa – e inoltre ci siamo posizionati come seconda regione dietro la Lombardia che registra più del doppio a livello di popolazione rispetto alla Sicilia. Se penso ad una competizione specifica mi viene in mente la coppa di doppio nella quale ci siamo veramente superati piazzando Messina e Caltanissetta nelle prime due province d’Italia per numero di squadre presentate. Attualmente si stanno svolgendo i master provinciali sia della fase oro sia della fase argento che nel mese di marzo porteranno al Master regionale. Per quest’anno, in virtù delle nuove direttive impartite dalla Federazione Italiana Tennis e Padel legate all’assoluta sinergia tra I.S.F, circoli e il mondo Tpra, auspico sempre una grande partecipazione a tutte le manifestazioni con il sano spirito sportivo che caratterizza da sempre i nostri tornei”.

Sulle attività attese nel 2024 aggiunge: “Parlando per quel che concerne l’anno appena cominciato mi attendo conferme da Messina, Siracusa, Catania e Trapani mentre le province da cui mi aspetto e auspico numeri ben più alti sono Caltanissetta che comunque è in netta crescita, Ragusa, Agrigento, Enna e sicuramente il capoluogo Palermo. Il movimento del tennis amatoriale – prosegue il fiduciario regionale – è molto ben strutturato in Sicilia e sta dando i suoi frutti grazie a un ottimo lavoro fatto in passato e che sta continuando ancora oggi con iniziative molto allettanti per i nostri fighters che in primis si divertono ma soprattutto stringono nuovi rapporti d’amicizia”.

Articoli correlati