 Tennistavolo, gli atleti speciali della Pongistica Messina protagonisti a Senigallia

Tennistavolo, gli atleti speciali della Pongistica Messina protagonisti a Senigallia

Simone Milioti

Tennistavolo, gli atleti speciali della Pongistica Messina protagonisti a Senigallia

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 12:37

Buone prove nel campionato a squadre e di doppio unificato. Il presidente Minutoli: "Dai nostri atleti speciali medaglie e soddisfazioni"

Nell’accogliente cornice del palazzetto di Senigallia si è disputato, nel week-end, lo Special 2025/2026 di tennistavolo, fase finale nazionale del campionato a squadre e di doppio unificato, organizzata da Special Olympics Italia, con l’impeccabile collaborazione del T.T. Senigallia. Ancora una volta, protagonisti indiscussi gli atleti della Pongistica Messina, presente alla gara con cinque atleti speciali e tre partners, accompagnati dal tecnico Salvatore Caruso.

La formazione peloritana, in campo con Andrea Giordano, Daniel Lamonica e l’atleta partner Valerio Giordano, si aggiudica la gara in classe A davanti all’A.S.D. Oltretutto 97 di Malgrate (LC) e al Torino. Il team del presidente Minutoli bissa il successo in classe B, con la squadra formata da Massimo Girolamo, Daniele Consolo e l’atleta partner Cristina Marabello, che mettono in fila il Valenza e l’Oltretutto 97. Tripletta con la conquista del primo posto in classe C ad opera di Giovanni Leardo e dell’atleta partner Giovanni Mento, che si lasciano alle spalle le squadre del Parma e del Torino.

Nel doppio unificato classe A, Daniel Lamonica e Valerio Giordano cedono solo in finale alla coppia reggina formata da Massimo Mittiga e Massimo Greppi, mentre in classe B e in classe C le coppie, rispettivamente, Marabello-Girolamo e Mento-Consolo vincono meritatamente la medaglia d’oro. “I nostri atleti speciali continuano a regalarci medaglie e soddisfazioni – ha dichiarato il presidente della Pongistica Messina, Massimo Minutoli – che premiano il costante impegno e gli sforzi dei ragazzi e delle loro famiglie, di tecnici e dirigenti”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Il Marchio “Messina città di Antonello” registrato alla Camera di Commercio
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED