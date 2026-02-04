Tennistavolo, gli atleti speciali della Pongistica Messina protagonisti a Senigallia

Buone prove nel campionato a squadre e di doppio unificato. Il presidente Minutoli: "Dai nostri atleti speciali medaglie e soddisfazioni"

Nell’accogliente cornice del palazzetto di Senigallia si è disputato, nel week-end, lo Special 2025/2026 di tennistavolo, fase finale nazionale del campionato a squadre e di doppio unificato, organizzata da Special Olympics Italia, con l’impeccabile collaborazione del T.T. Senigallia. Ancora una volta, protagonisti indiscussi gli atleti della Pongistica Messina, presente alla gara con cinque atleti speciali e tre partners, accompagnati dal tecnico Salvatore Caruso.

La formazione peloritana, in campo con Andrea Giordano, Daniel Lamonica e l’atleta partner Valerio Giordano, si aggiudica la gara in classe A davanti all’A.S.D. Oltretutto 97 di Malgrate (LC) e al Torino. Il team del presidente Minutoli bissa il successo in classe B, con la squadra formata da Massimo Girolamo, Daniele Consolo e l’atleta partner Cristina Marabello, che mettono in fila il Valenza e l’Oltretutto 97. Tripletta con la conquista del primo posto in classe C ad opera di Giovanni Leardo e dell’atleta partner Giovanni Mento, che si lasciano alle spalle le squadre del Parma e del Torino.

Nel doppio unificato classe A, Daniel Lamonica e Valerio Giordano cedono solo in finale alla coppia reggina formata da Massimo Mittiga e Massimo Greppi, mentre in classe B e in classe C le coppie, rispettivamente, Marabello-Girolamo e Mento-Consolo vincono meritatamente la medaglia d’oro. “I nostri atleti speciali continuano a regalarci medaglie e soddisfazioni – ha dichiarato il presidente della Pongistica Messina, Massimo Minutoli – che premiano il costante impegno e gli sforzi dei ragazzi e delle loro famiglie, di tecnici e dirigenti”.