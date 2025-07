Tenuta Rasocolmo, Ilde Barone chiude la stagione delle arti visive contemporanee

Messina. Dal 26 luglio una mostra firmata dall'artista ragusana e sempre a cura della critica d'arte Mariateresa Zagone

MESSINA – Sabato 26 luglio, alle ore 19,00, alla Tenuta Rasocolmo, si concluderà la stagione dedicata alle arti visive contemporanee con l’inaugurazione della mostra “Solenne cosa essere donna nella veste bianca”, dell’artista ragusana Ilde Barone. Il tutto a cura della critica d’arte Mariateresa Zagone, con il patrocinio del Comune di Messina.

Si legge nella presentazione: “Il bianco, l’assenza del colore e della forma, è nelle opere dell’artista, come nei versi della poetessa Emily Dickinson, premessa indispensabile per una condizione di libertà dell’anima e della mente, non-luogo delle infinite possibilità, e soprattutto luce, luce abbagliante come quella siciliana. Sono opere colorate di bianco che non ripudiano i colori del mondo ma li accolgono in una sfrangiata ed intensa luminosità. C’è una sacralità pudica e non ieratica nelle donne di Ilde, un sapore antico di fanciulle, di ricami e di corredi che ricorda quello dell’universo muliebre ritratto da Berhe Morisot o da Mary Cassat, non nel senso, pur nobilissimo, di “copia” inteso da Winckelmann, quanto nell’affermazione gentile della sensibilità, della modalità di stare al mondo del femminile”.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 17,00 alle ore 21,00, fino a sabato 13 settembre,

dopo una comunicazione telefonica al 393 3343760.

Si chiude così il ciclo estivo degli appuntamenti con l’arte contemporanea del Summer

fest che coinvolge da sei anni artisti siciliani. “Ma gli appuntamenti continueranno in autunno con

la pubblicazione del Bando per residenze d’artista e con la seconda edizione di Arteincontro/Outdoor”, annuncia la critica d’arte Zagone.