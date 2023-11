Terme Vigliatore, rissa tra giovani sedata dai Cc - Tempostretto

Divieto di dimora per un 21enne che ha aggredito un coetaneo brandendo una bottiglia

BARCELLONA – Hanno entrambi 21 anni i giovani protagonisti della lite fermata dai carabinieri prima che potesse potesse prendere una piega peggiore. Uno dei due, infatti, aveva una bottiglia e pezzi di vetro che stava per adoperare per colpire il contendente. Il giovane, di origine tunisina, è stato fermato dai militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Barcellona e dai militari della stazione di Terme con l’accusa di porto illegale di oggetti atti a offendere e lesioni personali aggravati. Il giudice gli ha imposto il divieto di dimora nel comune della tirrenica.

I militari sono intervenuti dopo una chiamata al 112 che segnalava una furibonda rissa. Arrivati, gli uomini dell’Arma hanno diviso i due giovani che se le stavano dando di santa ragione. Il malcapitato, di origine marocchina, è stato soccorso dal personale medico e rimandato a casa. L’aggressore è stato invece portato in caserma. Contro di lui, identificato come quello che ha colpito arbitrariamente l’altro litigante, trasformando la lite in rissa, le immagini delle video camere di sorveglianza e le testimonianze che lo inchiodano come quello che ha colpito a calci, pugni e brandendo la bottiglia l’altro ragazzo.