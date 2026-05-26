 Terremoto Forza Italia, si dimette il coordinatore cittadino Antonio Barbera

Terremoto Forza Italia, si dimette il coordinatore cittadino Antonio Barbera

Redazione

Terremoto Forza Italia, si dimette il coordinatore cittadino Antonio Barbera

martedì 26 Maggio 2026 - 17:57

Il partito è fuori dal Consiglio comunale, da qui nasce il passo indietro. La sottosegretaria Siracusano: "Si è assunto la responsabilità del risultato deludente, ma lo facciano anche altri"

MESSINA – Antonio Barbera si è dimesso e non è più coordinatore cittadino di Forza Italia. Dopo il risultato deludente ottenuto dal partito, fuori dal Consiglio comunale e distante dalla soglia del 5%, è maturata la decisione di lasciare l’incarico. Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria Matilde Siracusano. Ha affermato: “Prendo atto delle dimissioni del coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Barbera, che nelle ultime ore si è confrontato con me e con il quale ho condiviso questa decisione. Lo ringrazio per il lavoro svolto in questi anni, per la passione e l’entusiasmo che ha sempre messo nell’esercizio di questo delicato ruolo”.

Siracusano: “Aspettiamo che ciascuno si assuma le responsabilità”

“Con la scelta di dimettersi – ha aggiunto -, Barbera si è assunto la responsabilità politica del risultato deludente ottenuto da Forza Italia a Messina. Adesso ci aspettiamo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, nella consapevolezza che determinati atteggiamenti e alcuni individualismi non abbiano certamente fatto bene alla nostra squadra, che, invece, nella competizione elettorale, avrebbe avuto bisogno di unità e del sostegno convinto di tutte le sue componenti”.

Poco dopo, in una nota, Forza Italia ha ringraziato “Antonio Barbera per l’impegno dimostrato in questo suo mandato e per la serietà sempre dimostrata, e confermata anche da questa sua decisione, preso atto degli esiti non positivi delle elezioni amministrative a Messina”.

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