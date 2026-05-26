Terremoto Forza Italia, si dimette il coordinatore cittadino Antonio Barbera

Il partito è fuori dal Consiglio comunale, da qui nasce il passo indietro. La sottosegretaria Siracusano: "Si è assunto la responsabilità del risultato deludente, ma lo facciano anche altri"

MESSINA – Antonio Barbera si è dimesso e non è più coordinatore cittadino di Forza Italia. Dopo il risultato deludente ottenuto dal partito, fuori dal Consiglio comunale e distante dalla soglia del 5%, è maturata la decisione di lasciare l’incarico. Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria Matilde Siracusano. Ha affermato: “Prendo atto delle dimissioni del coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Barbera, che nelle ultime ore si è confrontato con me e con il quale ho condiviso questa decisione. Lo ringrazio per il lavoro svolto in questi anni, per la passione e l’entusiasmo che ha sempre messo nell’esercizio di questo delicato ruolo”.

Siracusano: “Aspettiamo che ciascuno si assuma le responsabilità”

“Con la scelta di dimettersi – ha aggiunto -, Barbera si è assunto la responsabilità politica del risultato deludente ottenuto da Forza Italia a Messina. Adesso ci aspettiamo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, nella consapevolezza che determinati atteggiamenti e alcuni individualismi non abbiano certamente fatto bene alla nostra squadra, che, invece, nella competizione elettorale, avrebbe avuto bisogno di unità e del sostegno convinto di tutte le sue componenti”.

Poco dopo, in una nota, Forza Italia ha ringraziato “Antonio Barbera per l’impegno dimostrato in questo suo mandato e per la serietà sempre dimostrata, e confermata anche da questa sua decisione, preso atto degli esiti non positivi delle elezioni amministrative a Messina”.