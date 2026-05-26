Elezioni Messina 2026, i risultati delle liste al Consiglio comunale: voti e percentuali

Il Comune ha completato l'inserimento dei dati: tra certezze e sorprese, ecco tutti i numeri.

MESSINA – In attesa della certezza sulle preferenze, con i candidati al Consiglio comunale pronti a esultare per l’eventuale elezione o a salutare sui social network, sul sito del Comune di Messina sono stati completati i dati relativi alle singole liste. Scrutinate, quindi, tutte le 253 sezioni dislocate sul territorio.

Cinque liste di Basile sopra il 5%

La migliore tra le liste di Basile è stata Sud chiama Nord. Ben 14.843 voti conquistati e 14,26% raggiunto ne hanno fatto la migliore lista in assoluto in questa tornata elettorale. Poi Basile sindaco al 9,35% (9.729 voti). A seguire Messina protagonista al 7,39%, Federico per Messina al 6,85% e Amo Messina al 5,9%. Fuori Liberi e Forti (4,17%), la lista con dentro gli ex Reset e Dc. Ben sei liste sotto l’1%: Il futuro è adesso, La politica del fare, Zancle, Sviluppo sostenibile, Lavoro e solidarietà e Costa blu. Non ce l’hanno fatta le due liste direttamente collegate a Cateno De Luca e con dentro gli under 30 e 35: Cateno sindaco di Sicilia ha chiuso al 3,46% e Cateno per i giovani all’1,21%.

Nel centrodestra fuori Forza Italia

Nel centrodestra, è Fratelli d’Italia la lista migliore con il 7,58% e 7.877 voti, seguita da Grande Sicilia al 7,46%. Staccate Marcello Scurria sindaco e Lega, che superano lo sbarramento e si fermano rispettivamente al 5,25% e al 5,07%. Se il Carroccio ce l’ha fatta per un soffio, il tonfo più eclatante è quello di Forza Italia: fuori dal Consiglio e distante dal 5%, si è fermato al 3,49%.

Bene il Pd, tonfo M5s

Nel centrosinistra soltanto il Pd ha superato lo sbarramento e si è fermato all’8,52% con 8.864 voti. Più delle singole liste del centrodestra. Lontano, invece, il duo M5s-Controcorrente, rimasto al 3,05% con 3.172 voti. La lista legata a Lillo Valvieri si ferma allo 0,28%. La lista Rinascita Messina di Gaetano Sciacca, invece, all’1,15%. Tra certezze e sorprese, ecco i numeri su voti ricevuti e percentuali raggiunte.

Elezioni Messina 2026, i risultati di tutte le liste al Consiglio comunale

La lista di Lillo Valvieri

La lista di Gaetano Sciacca

Le liste di Marcello Scurria VOTI TOTALI 31.058 / 29,84%

Le liste di Antonella Russo VOTI TOTALI 12.036 / 11,57%

Le liste di Federico Basile VOTI TOTALI 59.485 / 57,16%