Elezioni Messina 2026, i risultati delle liste al Consiglio comunale: voti e percentuali

Il Comune ha completato l'inserimento dei dati: tra certezze e sorprese, ecco tutti i numeri.
MESSINA – In attesa della certezza sulle preferenze, con i candidati al Consiglio comunale pronti a esultare per l’eventuale elezione o a salutare sui social network, sul sito del Comune di Messina sono stati completati i dati relativi alle singole liste. Scrutinate, quindi, tutte le 253 sezioni dislocate sul territorio.
Cinque liste di Basile sopra il 5%
La migliore tra le liste di Basile è stata Sud chiama Nord. Ben 14.843 voti conquistati e 14,26% raggiunto ne hanno fatto la migliore lista in assoluto in questa tornata elettorale. Poi Basile sindaco al 9,35% (9.729 voti). A seguire Messina protagonista al 7,39%, Federico per Messina al 6,85% e Amo Messina al 5,9%. Fuori Liberi e Forti (4,17%), la lista con dentro gli ex Reset e Dc. Ben sei liste sotto l’1%: Il futuro è adesso, La politica del fare, Zancle, Sviluppo sostenibile, Lavoro e solidarietà e Costa blu. Non ce l’hanno fatta le due liste direttamente collegate a Cateno De Luca e con dentro gli under 30 e 35: Cateno sindaco di Sicilia ha chiuso al 3,46% e Cateno per i giovani all’1,21%.
Nel centrodestra fuori Forza Italia
Nel centrodestra, è Fratelli d’Italia la lista migliore con il 7,58% e 7.877 voti, seguita da Grande Sicilia al 7,46%. Staccate Marcello Scurria sindaco e Lega, che superano lo sbarramento e si fermano rispettivamente al 5,25% e al 5,07%. Se il Carroccio ce l’ha fatta per un soffio, il tonfo più eclatante è quello di Forza Italia: fuori dal Consiglio e distante dal 5%, si è fermato al 3,49%.
Bene il Pd, tonfo M5s
Nel centrosinistra soltanto il Pd ha superato lo sbarramento e si è fermato all’8,52% con 8.864 voti. Più delle singole liste del centrodestra. Lontano, invece, il duo M5s-Controcorrente, rimasto al 3,05% con 3.172 voti. La lista legata a Lillo Valvieri si ferma allo 0,28%. La lista Rinascita Messina di Gaetano Sciacca, invece, all’1,15%. Tra certezze e sorprese, ecco i numeri su voti ricevuti e percentuali raggiunte.
Elezioni Messina 2026, i risultati di tutte le liste al Consiglio comunale
La lista di Lillo Valvieri
- La lista “Lillo Valvieri sindaco di Messina” VOTI 291 / 0,28%
La lista di Gaetano Sciacca
- La lista “Rinascita Messina” VOTI 1.198 / 1,15%
Le liste di Marcello Scurria VOTI TOTALI 31.058 / 29,84%
- La lista “Marcello Scurria sindaco per Messina” VOTI 5.466 / 5,25%
- La lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia” VOTI 7.766 / 7,46%
- La lista “Fratelli d’Italia” VOTI 7.877 / 7,58%
- La lista “Lega” VOTI 5.272 / 5,07%
- La lista “Forza Italia” VOTI 3.629 / 3,49%
- La lista “Noi moderati” VOTI 478 / 0,46%
- La lista “Dc – Pri – Partito Animalista” VOTI 560 / 0,54%
Le liste di Antonella Russo VOTI TOTALI 12.036 / 11,57%
- La lista “PD” VOTI 8.864 / 8,52%
- La lista “Movimento 5 stelle – Controcorrente” VOTI 3.172 / 3,05%
Le liste di Federico Basile VOTI TOTALI 59.485 / 57,16%
- La lista “Basile sindaco di Messina” VOTI 9.729 / 9,35%
- La lista “De Luca sindaco di Sicilia” VOTI 3.604 / 3,46%
- La lista “Sud chiama Nord” VOTI 14.843 / 14,26%
- La lista “Federico per Messina” VOTI 7.126 / 6,85%
- La lista “Amo Messina” VOTI 6.140 / 5,9%
- La lista “Messina protagonista” 7.695 / 7,39%
- La lista “Cateno per i giovani” VOTI 1.258 / 1,21%
- La lista “Orgoglio messinese” VOTI 1.155 / 1,11%
- La lista “Il futuro è adesso” VOTI 449 / 0,43%
- La lista “La politica del fare” VOTI 914 / 0,88%
- La lista “Zancle” VOTI 571 / 0,55%
- La lista “Sviluppo sostenibile” VOTI 573 / 0,55%
- La lista “Lavoro e solidarietà” VOTI 618 / 0,59%
- La lista “Costa blu” VOTI 469 / 0,45%
- La lista “Liberi e Forti” VOTI 4.341 / 4,17%