Terreni incolti da riqualificare, la sfida: “Gli incendi non ci fermeranno” VIDEO - Tempostretto

Messina. L'associazione "Casali di tramontana" acquisirà dei terreni e un vecchio mulino ad acqua a Massa San Nicola

MESSINA. Chilometri di terra bruciata e silenzio: è quello che rimane dopo gli incendi scoppiati tra i colli e la riviera nord. Centinaia di ettari di terreno coperti di cenere da Castanea fino alla spiaggia di Tono, tutto in fumo, macchia mediterranea, uliveti, vigneti. Ogni anno, la distruzione da parte del fuoco è il prezzo che dobbiamo pagare anche a causa dell’abbandono dei terreni agricoli, coperti ormai di rovi e sterpaglie. I membri di “Casali di Tramontana”, associazione che opera su tutto il territorio del quartiere “Mare e monti”, da tempo progetta di acquisire terreni incolti e abbandonati per creare una cooperativa agricola collettiva.

In progetto anche la riqualificazione di un vecchio mulino ad acqua a Massa San Nicola. “I recenti incendi ci hanno dato ancora più voglia di provarci” ci spiega Marcello Frattina, uno dei membri dell’associazione, che aggiunge: “L’idea è quella di rimettere in moto la produzione di olio locale, così da incrementare il tessuto economico in tutta la zona”.

Articoli correlati