Terza fatica in otto giorni per il Messina, a Benevento ritrova l’ex Auteri

Nel prossimo turno i biancoscudati impegnati, domenica alle ore 18:30, allo stadio “Vigorito” nella 31ª giornata di campionato

MESSINA – Bisogna archiviare subito la sconfitta immeritata subita mercoledì in casa contro il Crotone e provare a ritrovare subito punti importanti contro il Benevento in trasferta domenica pomeriggio. La formazione di mister Modica ritrova il suo recente passato perché rispetto al girone d’andata i campani hanno cambiato allenatore. Non più Andreoletti ma adesso Gaetano Auteri che nella passata stagione aveva iniziato sulla panchina biancoscudata e non è stato certamente uno dei suoi inizi di stagione migliori.

Auteri, che dopo il Messina è stato fermo un anno, è tornato ad allenare proprio a Benevento dove sta facendo bene, la squadra arriva da 4 vittorie consecutive e con lui è imbattuta. L’ultima sconfitta risale al 23 dicembre scorso 4-0 subito in casa contro il Catania. Proprio al Ciro Vigorito inoltre sono arrivate solo due sconfitte, l’ultima quella col Catania a fine girone d’andata, mentre la seconda due settimane prima nel derby contro l’Avellino. Da quando c’è Auteri in panchina il Benevento ha ottenuto 13 dei 15 punti a disposizione tra le mura amiche, il modulo di gioco è chiaramente un 3-4-3.

Le assenze nelle due formazioni

Il Messina è in partenza e come già ampiamente detto dovrà fare a meno di due perni: Emmausso e Manetta, entrambi squalificati. I due sono stati presenti in stagione nello scacchiere di mister Modica rispettivamente 27 volte, tutte da titolare per il difensore, e 29 volte di cui 23 da titolare per il numero dieci. Una buona notizia è che Pacciardi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Quest’oggi rifinitura al Marullo, poi la partenza prima dell’ora di pranzo per Benevento. Per ragioni organizzative non si terrà la conferenza stampa pre gara del mister.

Il Benevento avrà a suo favore il fattore campo, ma il Messina giocando mercoledì ha avuto un giorno di riposo in più visto che il Benevento è stato impegnato giovedì sera in trasferta a Potenza, vittoria per 2-0. In quest’ultimo turno tre giocatori del Benevento ammoniti per la quinta volta sono stati di conseguenza squalificati, si tratta di Riccardo Improta, schierato sulla fascia destra nell’ultima partita e a segno nella sfida d’andata contro il Messina quando segnò il gol decisivo, Karic Nermin, centrocampista, ed Ernesto Starita, attaccante, sicuramente mister Auteri troverà il modo di sostituirli per la sfida contro la sua ex squadra.

I precedenti tra Messina e Benevento

All’andata arrivò una sconfitta di misura con la rete nella ripresa di Improta che svettò più in alto di tutti su calcio d’angolo, ma la formazione giallorossa campana aveva avuto nel primo tempo una ghiotta occasione con Ferrante e la sfera si fermo sulla traversa. Nel finale il Messina restò in dieci uomini per la doppia ammonizione a Ortisi.

Gli ultimi precedenti tra i professionisti tra beneventani e peloritani risalgono alle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 quando entrambe le formazioni giocavano in Serie C. Per i campani poi ci sono state serie superiori, fino ai campionati di Serie A, mentre il Messina ha atteso nel purgatorio della Serie D per diversi anni.

Nella stagione 2014/2015 furono due pareggi per 1-1 sia all’andata che al ritorno. Nel 2015/2016 invece un pari 0-0 a Benevento e al ritorno il Messina subì una sconfitta per 0-5 al Franco Scoglio, questo è l’ultimo precedente tra le due formazioni.

