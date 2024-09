Tessere Ast per anziani, entro il 26 settembre le domande

Possono beneficiare del trasporto gratuito extraurbano gli anziani residenti a Messina. Ecco i requisiti.

MESSINA – Il Comune di Messina avvisa che a partire da oggi è possibile presentare istanza per usufruire del servizio di trasporto gratuito extraurbano (Ast) per l’anno 2025. Possono beneficiare del servizio gli anziani residenti nel Comune di Messina che abbiano compiuto 55 anni, se donne; 60 anni, se uomini; il cui reddito Isee non superi € 9.748,80, se unico componente, oppure € 19.497,60 se due o più componenti.

Documenti da allegare:

Attestazione ISEE ordinario in corso di validità;

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

N. 1 fotografia formato tessera.

Modalità di presentazione:

Il modello di domanda può essere ritirato presso il Servizio Politiche sociali sito a palazzo Satellite, piazza della Repubblica n. 40, tutti i giorni, sabato e festivi esclusi, dalle ore 9 alle ore 12, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30. Le domande devono essere presentate, entro e non oltre le ore 16.30, di giovedì 26 settembre 2024.

Il modello di domanda è possibile scaricarlo anche direttamente dal sito del Comune.