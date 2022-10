Test di medicina 2022, la santateresina Paola Coco al nono posto in Italia - Tempostretto

Su 57mila partecipanti ai test. E' stata ammessa all'Università di Milano Bicocca

S. TERESA – Era uno concorsi tra i più più attesi da decine di migliaia di studenti. In quasi 57mila, lo scorso 6 settembre, si sono misurati con il “quizzone” di 60 domande a risposta multipla valevole come test di ingresso, per le varie università statali italiane, al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Una prova selettiva non semplice e che ha “tagliato” circa la metà dei partecipanti. Più del 50%, infatti, non ha raggiunto il punteggio minimo di 20 punti (su un massimo di 90) e non avuto il diritto ad accedere alla graduatoria nazionale.

Il risultato di Paola Coco

Brilla tra i 57mila partecipanti, il risultato ottenuto dalla 19enne di S. Teresa, Paola Coco. Fresca di maturità conseguita all’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi”, la studentessa santateresina si è piazzata nona nella graduatoria nazionale, ottenendo un punteggio di 79 punti. Dopo essersi preparata al test con l’ausilio dell’istituto privato Louis Academy, da anni attivo anche nel Messinese, Paola studierà adesso Medicina all’Università di Milano Bicocca, ambito ateneo lombardo, ovviamente la sua prima scelta.

