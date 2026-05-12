 Test Hantavirus su una turista ricoverata a Messina

Test Hantavirus su una turista ricoverata a Messina

Redazione

Test Hantavirus su una turista ricoverata a Messina

martedì 12 Maggio 2026 - 23:08

Lo comunica il ministero della Salute. Analisi allo Spallanzani di Roma

MESSINA – Un test per Hantavirus su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. Lo comunica il ministero della Salute e lo riporta l’Ansa.

L’agenzia scrive di una turista partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma. Lì sarà analizzato insieme al campione prelevato a un venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario.

L’Hantavirus e le indicazioni del ministero della Salute

In generale, il ministero della Salute ha fornito costanti aggiornamenti e approfondimenti sull’Hantavirus dopo i casi di infezione a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico. Spiega il ministero: “Hantavirus è un virus zoonotico che infetta principalmente i roditori e può essere trasmesso all’uomo. È stata segnalata una limitata trasmissione tra persone esclusivamente per il virus Andes, in seguito a contatti stretti e prolungati, diffuso principalmente in Argentina e Cile e che ha causato il focolaio sulla nave”.

“Rispetto al focolaio, il rischio per la popolazione generale è molto basso in Europa e basso a livello mondiale, come indicato da Centro europeo di controllo delle malattie (- Ecdc) e dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità)”.

Il giovane calabrese non è allo Spallanzani

“Federico è a casa, sta bene, non è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma”. La sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti ha smentito oggi le ultime notizie circolate in merito ai casi di hantavirus e che davano il giovane calabrese ricoverato nell’ospedale all’avanguardia per le malattie contagiose.

“Con riferimento ad alcune notizie che stanno generando preoccupazione, riteniamo opportuno rassicurare sulle condizioni di salute del giovane villese che si è trovato per pochi minuti sullo stesso aereo della donna deceduta poi per Hantavirus a Johannesburg: Federico è a casa, sta bene e non è stato né sarà trasferito allo Spallanzani – ha spiegato la prima cittadina – Smentiamo ogni notizia contraria dopo le interlocuzioni con lui e con l’Asp di Reggio Calabria: Federico non ha mai avuto sintomi riconducibili ad Hantavirus. Domani sarà sottoposto come gli altri italiani presenti su quel volo ad esami disposti in via precauzionale dal Ministero della Salute e i campioni prelevati verranno trasferiti allo Spallanzani. Ci teniamo a rassicurare i nostri concittadini in merito all’allarmismo che si è creato. Il nostro concittadino continuerà la quarantena come da prescrizioni del ministero della Salute”.

Immagine dalla pagina Fb del ministero della Salute.

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