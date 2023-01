Tettoia crolla sui binari, interrotta la circolazione dei treni tra Letojanni e Taormina - Tempostretto

Già cancellati numerosi treni. La situazione aggiornata alle 20.30

TAORMINA – Il crollo della una tettoia sui binari ha provocato questo pomeriggio l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Letojanni e Taormina. A causare il crollo è stato il forte vento che soffia sul litorale jonico. La struttura si è staccata da un albergo che si trova nelle immediate vicinanze ed è finita sui binari. Al lavoro i Vigili del Fuoco di Letojanni. La prima comunicazione ufficiale è arrivata alle 15.36 quando Trenitalia ha fatto sapere che “la circolazione è sospesa tra Letojanni e Taormina per danni causati dal maltempo”. Poi via via sono arrivati i vari aggiornamenti sino all’ultimo delle ore 20.30: la circolazione è ancora sospesa.

La situazione dei treni

I treni InterCity e Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni, sostituzioni con bus e registrare ritardi. Il treno ICN 1960 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51) oggi ha origine da Messina Centrale. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Messina Centrale dove trovano proseguimento con il treno ICN 1960 che ne attende l’arrivo.

Il treno ICN 1956 Siracusa (19:10) – Roma Termini (7:18) oggi ha origine da Messina Centrale. I passeggeri da Siracusa a Messina possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (11:22) oggi è cancellato tra Taormina e Messina Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 721 Messina Centrale (16:05) – Siracusa (18:33) oggi è cancellato. I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 727 Roma Termini (11:26) – Siracusa (22:53)oggi è cancellato. I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni, sostituzioni con bus e registrare ritardi.