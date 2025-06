“The Greatest Show- Il sogno si avvera”, applausi per il musical dell’Ic “La Pira Gentiluomo”

Al Palacultura lo spettacolo di fine anno per l'istituto scolastico diretto da Luisa Lo Manto

MESSINA – Si è concluso un ricco anno di eventi scolastici che ha coinvolto studenti e insegnanti dell’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” di Messina diretto dalla professoressa Luisa Lo Manto. Gli alunni si sono esibiti sul palco del Palacultura per rappresentare il Musical “The Greatest Show – Il sogno si avvera”. Un’iniziativa didattica nata con l’obiettivo di promuovere le capacità di espressione e di comunicazione in modo creativo, favorendo al contempo l’integrazione e la socializzazione.

Parliamo di un musical il cui copione — tratto dal testo originale “The Greatest Showman” — è stato riadattato e riscritto con passione dalle docenti Pinella Bertuccelli e Serena Zanghì. La tematica che le ha ispirate è profonda e attualissima. Oggi più che mai, i giovani sentono il bisogno di essere accettati per ciò che sono davvero, senza maschere, senza dover fingere di essere perfetti per sentirsi accolti dalla società in cui vivono. Ma non è affatto semplice. Spesso, lo sappiamo , le persone si fermano alle apparenze. Questo porta molti ragazzi a inseguire il successo a tutti i costi, anche a costo di perdere se stessi, pur di ottenere riconoscimento o approvazione. Così facendo, rischiano di dimenticare ciò che davvero conta nella vita: gli affetti, l’amicizia, la famiglia.

Ed è proprio da questi valori che nasce “The Greatest Show”, il musical dove il sogno, finalmente, si avvera. Lo spettacolo è stato coordinato dalla docente Pinella Bertuccelli. Ne hanno preso parte gli alunni delle classi quarte e quinte scuola Primaria guidati dalle docenti: Marcella Ferreri, Daniela Di Fatta, Flavia Cosenza, Valeria Verrillo, Rosy De Salvo, Francesca Altadonna, Melina Scalzo, Lucia Giannetto, Catia Girone, Paola La Maestra, Antonella Barbagallo, Caterina Russo, Serena Zanghì, Giulio Calà, Daniela Cacciotto, Rosaria Silipigni, Ivana Aloisi, Pinella Bertuccelli.

Hanno aperto la manifestazione i brani eseguiti dal coro scuola secondaria di primo grado – voce solista Sofia De Salvo – coordinati dal prof.re Antonio Comis e dalla prof.ssa Alessandra Zirilli. Hanno altresì partecipato le “Docenti ROCK”: Prof.sse Giulia De Domenico, Stefania Donato, Barbara Correnti, Lucia Frassica, Rosy De Salvo, Elena Forino, Ivana Aloisi, Flavia Cosenza, Nives Cozzucoli e Serena Zanghì.

La realizzazione della spettacolare scenografia che ha arricchito la messa in scena del Musical, è stata curata dai professori Antonio Ciancio, Patrizia Donato, Carmelo Gerace del Liceo Artistico “E. Basile” diretto dalla D.S. Professoressa Caterina Celesti, in collaborazione con la docente Tina Albanese e degli alunni delle classi terze scuola primaria.

I costumi di scena sono stati magistralmente realizzati dalla Fashion Designer Deborah Correnti conil contributo operativo delle mamme di Camaro. Ha presentato Rachele Geraci. Tra le autorità presenti, l’assessora Liana Cannata, il presidente della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto e Padre Nino Basile della Parrocchia Santa Maria Incoronata Camaro Superiore.