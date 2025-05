Tindara Bombara e Angela Previte nuove responsabili di municipalità di “Partiamo da qui”

Si occuperanno rispettivamente della terza e della seconda circoscrizione. Il presidente del movimento politico Ninni Petrella: "È un primo passo"

MESSINA – Angela Previte e Tindara Bombara sono state nominate nuove responsabile per la seconda e la terza municipalità all’interno del movimento politico “Partiamo da qui”. Un passo importante per il gruppo che sta cercando di mettere sempre più radici sul territorio, passando anche dalle varie circoscrizioni.

Previte: “Offrire assistenza concreta alla comunità”

La responsabile della seconda municipalità, Angela Previte, vanta esperienza in ambito amministrativo-contabile e una lunga attività presso l’IACP di Messina. Oggi operativa nel settore del patronato, ha deciso di impegnarsi direttamente nei bisogni del territorio: “In questo modo posso offrire assistenza concreta e professionale alla comunità. Credo in una politica che parte dai problemi quotidiani e dalle periferie della città”.

Bombara: “Ascolto e azioni reali”

Tindara Bombara, invece, sarà responsabile della terza circoscrizione. Anche lei è stata coordinatrice dei servizi CAF e patronato nella sede di via Liguria. Figura molto presente e riconosciuta nel territorio, da mesi è punto di riferimento per decine di famiglie: “Essere presenti ogni giorno con ascolto e azioni concrete è il mio obiettivo. Questo incarico rappresenta un’occasione per trasformare l’ascolto in azione, per dare voce a chi vive i quartieri”.

Petrella: “Primo passo verso i quartieri”

Soddisfatto Ninni Petrella, presidente del movimento: “Questo è per noi il primo passo nei quartieri della città. Partiamo dalla base, da dove nascono i veri bisogni, per costruire una politica che sia prossima, concreta e partecipata. Angela e Tindara, con la loro esperienza e umanità, incarnano perfettamente la nostra visione: servizi reali, ascolto quotidiano e presenza costante. È così che vogliamo ricostruire il rapporto tra politica e cittadino, a partire da Messina”.