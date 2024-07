Tindari, torna il Sorriso degli Dei: riscoprire l’archeologia con occhi nuovi

Tutto pronto per la seconda edizione della rassegna targata parco archeologico di Tindari

Tutto pronto per la seconda edizione de “Il sorriso degli dei”, la rassegna targata parco archeologico di Tindari ideata da Anna Ricciardi. Anche quest’anno prosa, vernissage, incontri culturali e speciali ricostruzioni in 3D condurranno i visitatori alla scoperta del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico dell’area.

Il primo evento si terrà alle 19 di sabato 20 luglio all’Antiquarium di Milazzo con il vernissage “Occhi sull’Antichità”: un viaggio sensoriale nel mito e nell’arte contemporanea a cura di Martina Cucchetti e Beatrice d’Amico. Contestualmente si svolgerà l’esibizione del gruppo “The Aerosol”, con Giuseppe Fogliani, Joe Cintura e Giuseppe Bonfiglio. Nelle prossime settimane “Il Sorriso degli Dei” farà tappa a Tripi, Terme Vigliatore, Patti – Tindari, Gioiosa Guardia, Acquedolci e Tusa, arricchendosi della collaborazione della Proloco di Patti (coproduttrice dell’atteso evento Tyndaris Augustea) e di quelle di Gioiosa Marea e Acquedolci, nonché del ricercatore e archeologo M. Fasolo, del prof. A. Saggio della Sapienza di Roma (sorprendenti gli studi sui misteri della città greca di Gioiosa Guardia), delle associazioni “Pfm”, “Arci 13 Ottobre”, “Spazio Loc”, “Lyceum Scuola delle cose” e di tutte le amministrazioni dei Comuni entro cui ricadono i siti coinvolti nella rassegna. Preziose, inoltre, le partnership con il Coro Lirico Siciliano, con il Film festival Cinema & Opera e con il Festival Teatro dei Due Mari, che curerà alcuni eventi legati alla drammaturgia antica.

“Il Parco Archeologico di Tindari è uno dei Parchi più giovani della Sicilia, eppure – è il commento del direttore ad interim Domenico Targia – racchiude una storia millenaria che abbiamo il dovere di raccontare e tramandare. È ciò che cercheremo di fare con questa rassegna, in sinergia con le istituzioni, anche accademiche, nonché con le associazioni virtuose che operano per divulgare storia e archeologia. Oggi i Parchi sono un riferimento culturale imprescindibile, ma bisogna offrire ai fruitori la possibilità di viverli in modo nuovo, dinamico, propulsivo”.

“Il sito archeologico è, per ogni città che lo possiede, il proprio ombelico del mondo. Da ogni sito si propaga la forza generatrice della città e del suo spirito. Ed è per questo – spiega la direttrice artistica Anna Ricciardi – che durante la rassegna il “Genius loci” verrà continuamente invocato. Dieci siti del Parco diverranno palcoscenici da cui si alzerà una pluralità di voci di matrice siculo-greca”.

Il programma completo sarà diffuso nei prossimi giorni, dopo la conferenza stampa di presentazione prevista per giovedì 18 luglio.