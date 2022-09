A18 Messina-Catania, tir perde rimorchio all'altezza di S. Teresa: traffico in tilt - Tempostretto

Code in direzione Catania subito dopo il casello di Roccalumera

S. TERESA – Un tir ha perso il rimorchio mentre percorreva stamani l’autostrada A18 Messina – Catania, al km 24.700, in direzione Catania, all’altezza di S. Teresa di Riva. Di conseguenza si sono create lunghe code nel tratto compreso tra Roccalumera e Taormina. Il passaggio è rimasto bloccato perché è stato necessario l’arrivo di una gru, che ha occupato la carreggiata, per rimuovere il rimorchio. Sul posto gli uomini del Consorzio Autostrade Siciliane e della Polizia Stradale di Giardini Naxos, che hanno lavorato per aprire al transito almeno una corsia di marcia.

AGGIORNAMENTO ORE 12:04: le operazione di rimozione del rimorchio si sono concluse, ma prima di riaprire la carreggiata è stato necessario lavare l’asfalto a causa della presenza di olio caduto dal mezzo. Il traffico è adesso ripreso regolarmente.